Kako su Prigožinu 'odrezana' krila: 'Putinu je morao nešto obećati. Izrazito je konfliktan...'

Iako njihova 'specijalna vojna operacija', kako nazivaju krvavi rat u Ukrajini, ne ide po planu, teško je naći na kritike Putinu i njegovom režimu. U veljači prošle godine najavljivali su kako će Kijev pasti u roku nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, ali... Kao što sami znate, prošlo je gotovo godinu dana od početka rata i Rusija je od pobjede vrlo daleko...

Najistaknutiji, zapravo jedini 'bitni', kritičari ruske vojske na teritoriju najveće države svijeta bili su vođa Wagner grupe Jevgenij Prigožin te čečenski vođa Ramzan Kadirov.

Dvojac je u više navrata žestoko 'udarao' po ruskom vojnom vodstvu, taktikama ratovanja... Uglavnom, osporavali su sposobnost tamošnjih generala da uspješno dovedu Rusiju do pobjede...

U posljednje vrijeme situacija se nešto promijenila. Dvojac više ne kritizira Kremlj i rusku vojsku. Kadirov, kao poslušni psić, poručuje da su spremni krenuti na Kijev čim to Putin naredi i osvojiti ga do kraja godine, dok je Prigožin, puno realniji. Ne želi obećati rusku pobjedu, ali naglašava da bi za ispunjenje vojnih ciljeva trebalo i do nekoliko godina.

Prigožin je donedavno i bolje 'kotirao' kod ruskih medija od Čečena. Vijest o zauzimanju Soledara od strane Wagner grupe dočekana je kao ogroman uspjeh u Rusiji, nizale su se pohvale na račun Jevgenija i njegovih plaćenika, možemo reći i da je 'iskakao iz paštete'... A u Rusiji, zna se, se ne smije pretjerano slaviti jedna osoba, osim ako ta osoba nije Putin... Pojavilo se i više tvrdnji kako Prigožin namjerava srušiti Putina i preuzeti vlast, ali one nisu potvrđene.

Bitna razlika je i što se u Kremlju, objavili su nezavisni ruski mediji, očito pomalo boje Prigožina, dok Kadirova smatraju poslušnim, unatoč kritikama koje je dao na račun vojske.

Sergej Markov, bivši bliski savjetnik Vladimira Putina, koji je i dalje blizak režimu, rekao je za Reuters kako je Putin nedavno održao sastanak s Prigožinom.

- U Kremlju su dobili obećanje od Prigožina da neće stvoriti vlastitu političku stranku te da se neće pridružiti postojećim strankama, bez da za to dobije 'direktivu' od ruskih vlasti - kaže Markov, koji opisuje Prigožina kao 'pojedinca ekstremno sklonog sukobima'.

Markov vjeruju kako su Putin i Prigožin 'dogovorili' da vođa Wagnera više neće kritizirati vojni vrh Rusije.

- Ne znam detalje sastanaka, ali vjerujem da je poruka bila "mi ćemo ti dati vojne resurse, a ti se drži dalje od politike" - veli Markov.

Vijesti o sastanku nisu se pojavile na press službi ruskog predsjednika, ali Sky javlja kako su tri izvora potvrdila 'druženje' na Kremlju.

- Nemam nikakvih političkih ambicija - rekao je Prigožin nedavno na prigodno postavljeno pitanje novinara.

- Pozicija vodećeg bloka u Moskvi je da se Prigožina ne pusti u svijet politike. Malo ga se boje i smatraju da je neugodna osoba - kaže Markov.

Na ruskim Telegram grupama nedavno su se pojavile i detaljne upute, navodno upućene medijima iz vrha Kremlja, u kojima su navedene smjernica za izvještavanje o Prigožinu i Wagner grupi. U njima stoji kako se ne smiju isticati Prigožin i uspjesi Wagner grupe, već da se koriste generički izrazi o ruskoj vojsci. Istinitost dokumenta još nije potvrđena.

- Njegova zvijezda se gasi. Pretjerao je s kritikama vojske i drugih elita i sad su Prigožinu odrezali krila - kaže za Sky Dmitrij Alepovič iz think tanka 'Silverado Policy".

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci