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UPRAŽNJENO MJESTO

Ukrajinski veleposlanik Kirilič se oprostio od Hrvatske: Neka Bog blagoslovi Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajinski veleposlanik Kirilič se oprostio od Hrvatske: Neka Bog blagoslovi Hrvatsku
Zagreb: Otvorenje izložbe "Ambivalence" posvećene 3. obljetnici invazije Rusije na Ukrajinu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Znam da ću se jednoga dana, jednog lijepog dana, vratiti na obale moje Hrvatske, oprostio se Vasilj Kirilič

Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilič napušta Hrvatsku nakon gotovo sedam godina na toj dužnosti. Predsjednik Volodimir Zelenski razriješio ga je dužnosti 6. kolovoza ove godine, nakon što je Kirilič od prosinca 2019. predstavljao Ukrajinu u Hrvatskoj.

U rujnu se od njega oprostio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, istaknuvši njegov „iznimno konstruktivan diplomatski angažman“ tijekom šest i pol godina mandata.

Uoči odlaska Kirilič se od Hrvatske oprostio emotivnom porukom u kojoj se prisjetio godina provedenih u zemlji, zahvalio hrvatskim prijateljima i istaknuo koliko će mu Hrvatska ostati važna. Poruku je završio riječima: „Znam da ću se jednoga dana, jednog lijepog dana, vratiti na obale moje Hrvatske.“

Oproštaj veleposlanika Kiriliča:

Dragi hrvatski prijatelji,
slavna ukrajinska obitelji,

Vrijeme nikada ne nestaje. Ili ga koristimo ili ono prolazi.

U Hrvatskoj je vrijeme ispunjeno dobrotom i dubokim smislom, ali prolazi prebrzo.

Riječima: „Neka Bog blagoslovi tebe, hrvatska zemljo!“ papa Ivan Pavao II. oprostio se od Hrvatske na kraju svojeg pastoralnog posjeta 2003. godine, zemlji slobodnih i dobrih ljudi.

Zemlji ljudi koji su svojom krvlju u kolektivno sjećanje upisali istinu da se „sloboda ne dobiva na žlicu i za nju se ne moli. Sloboda se osvaja i brani vlastitom sviješću i snagom“.

Zemlji tvorca moderne električne energije, Nikole Tesle.

Zemlji neusporedivog zalaska sunca kakav je svijet ikada vidio – upravo onog u Zadru.

Zemlji koja je jedna od najuspješnijih nogometnih nacija na svijetu.

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Zemlji ljudi koji su svijet naučili vezati kravatu.

Zemlji koja će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.

Zemlji kojoj se čovjek želi vratiti.

Znam da ću se jednoga dana, jednog lijepog dana, vratiti na obale moje Hrvatske.

A vrijeme je najbolji autor. Ono uvijek pronađe dobar završetak.

Slava Ukrajini!
Živjela Hrvatska!

S poštovanjem i zahvalnošću,
Vasilj Kirilič, veleposlanik

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