Ukrali radioaktivni spremnik. Tadić za 24sata: 'To je glupo i opasno, može biti posljedica...'

Ljudi očito nisu svjesni koliko su glupo i opasno postupili, upozorio je nuklearni fizičar Tonči Tadić komentirajući za 24sata slučaj krađe spremnika s radioaktivnim izvorom iz bivše tvornice u Oroslavju. Nakon požara trojac je ukrao spremnik na kojem su bila jasno istaknuta upozorenja o radioaktivnosti.

Tadić upozorava da kontakt s takvim predmetom može imati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno ako se radioaktivni izvor dira rukama ili dulje vrijeme drži u neposrednoj blizini tijela.

- To je jako opasno. Problem nastaje već samim rukovanjem, a ljudi očito nisu razumjeli s čim imaju posla - rekao je.

Posebno ističe da je riječ o tipu radioaktivnoga gromobrana koji je zabranjen u Europskoj uniji, a još se može pronaći u Srbiji i BiH.

- Neki pametnjakovići očito misle da su vlasti u Srbiji pametnije, pa je dobro nabaviti radioaktivni gromobran, ali radi se o očitoj gluposti - upozorio je Tadić.

Dodatni rizik

Objasnio je i dodatni rizik takvih sustava.

- Ako grom pogodi radioaktivni gromobran, radioaktivni materijal može završiti raspršen po krovu i okolici kuće. Kuća možda bude spašena od udara groma, ali od tog trenutka krov i okoliš postaju opasni - kaže Tadić.

Zbog svega apelira da osobe koje su došle u kontakt s uređajem što prije kontaktiraju policiju i predaju ga nadležnim službama radi sigurnog skladištenja.

- Preporučujem im da se što prije jave policiji i predaju gromobran kako bi bio pravilno zbrinut - poručio je Tadić.

Podsjetimo, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zlataru, riječ je o tri muškarca iz Kutine, dvojici u četrdesetim godinama i jednom 21-godišnjaku, koji su zbog zarade na starom željezu riskirali vlastito zdravlje i sigurnost okoline, piše Zagorje.com.

Veliki požar zahvatio je u prosincu 2022. godine prostore bivše tvornice u Oroslavju i urušio krov na kojem se nalazio radioaktivni gromobran, nakon čega su djelatnici Inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdili povišene razine ionizirajućeg zračenja unutar objekta. Iako tad nije bilo neposredne opasnosti za stanovništvo izvan kruga tvornice, opasni materijal propisno je uskladišten u posebnoj prostoriji.

No upravo su taj spremnik tri muškarca odlučila ukrasti. Između prosinca 2022. i travnja 2023. godine sudjelovali su u sanaciji opožarenog prostora, gdje su uočili metalni zaštitni spremnik modela EKO-KON3-S. Na njemu su bila jasno istaknuta upozorenja: "OPASNOST OD RADIOAKTIVNIH TVARI ILI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA", a isti natpis nalazio se i na vratima prostorije u kojoj je bio pohranjen.