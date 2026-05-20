NEVJEROJATNO Trojac u Zagorju ukrao spremnik s radioaktivnim izvorom: 'Bilo je upozorenja...'

Gotovo nevjerojatna krađa dogodila se u Oroslavju, gdje su trojica muškaraca tijekom čišćenja objekta stradalog u požaru iz zaključane prostorije ukrala metalni spremnik s radioaktivnim izvorom. Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zlataru, radi se o trojici muškaraca podrijetlom iz Kutine, dvojici u četrdesetim godinama i jednom 21-godišnjaku, koji su, čini se, zbog zarade na starom željezu riskirali vlastito zdravlje i sigurnost okoline, piše Zagorje.com.

Veliki požar zahvatio je u prosincu 2022. godine prostore bivše tvornice "Oroteks" u Ulici Milana Prpića u Oroslavju. Tijekom požara došlo je do urušavanja krova na kojem se nalazio radioaktivni gromobran. Nakon gašenja, djelatnici Inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost izašli su na teren i utvrdili povišene razine ionizirajućeg zračenja unutar objekta. Iako je tada procijenjeno da nema neposredne opasnosti za stanovništvo izvan kruga tvornice, opasni materijal je propisno uskladišten unutar samog objekta.

Upravo tu situaciju iskoristila su trojica okrivljenika. U razdoblju između 16. prosinca 2022. i 17. travnja 2023. godine, sudjelovali su u radovima na čišćenju i sanaciji opožarenog prostora. Uočili su metalni zaštitni spremnik modela EKO-KON3-S i odlučili ga uzeti sebi.

Upozorenja o opasnosti su bila jasno istaknuta. Kako se navodi u presudi Općinskog suda u Zlataru, na samom spremniku nalazila se naljepnica s natpisom: “OPASNOST OD RADIOAKTIVNIH TVARI ILI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA”. Isti takav natpis bio je postavljen i na vratima prostorije u kojoj je spremnik bio pohranjen.

No, to ih nije spriječilo. Prema obrazloženju presude, najmlađi član trojca, 21-godišnjak, uporabom alata nasilno je otvorio zaključana drvena vrata prostorije na prvom katu objekta. Sud navodi da su vrata bila dodatno osigurana metalnim prečkama i lokotima. Nakon što su provalili unutra, druga dvojica muškaraca iznijela su teški metalni spremnik, a potom su ga zajedno s ostalim prikupljenim otpadom odvezli.

Koliko su točno zaradili nije utvrđeno, ali sud navodi da su se "nepripadno materijalno okoristili" za iznos veći od 132 eura, a da je oštećena tvrtka SANDBOX d.o.o. Općinski sud u Zlataru proglasio je trojac iz Kutine krivima za teško kazneno djelo krađe počinjeno provaljivanjem. Sudac je svakome od njih izrekao kaznu od osam mjeseci zatvora. Međutim, kazna je zamijenjena uvjetnom osudom, što znači da neće ići u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne počine novo kazneno djelo. Kao olakotna okolnost uzeta je činjenica da nitko od njih do sada nije bio kazneno osuđivan.