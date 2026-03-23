Ukrao nakit u Njemačkoj pa je pobjegao na 'odmor' u Split?: 'Uhitili su ga u centru grada'

Piše Bogdan Blotnej,
Ukrao nakit u Njemačkoj pa je pobjegao na 'odmor' u Split?: 'Uhitili su ga u centru grada'
Splitski kriminalisti priveli su čovjeka s našim i njemačkim državljanstvom i prijatelja čiji su ruksaci bili puni antiknog nakita. Vrijedi oko 170.000 eura, a na njima je i dalje bila etiketa s cijenom

Splitska policija pohvalila se kako je pronašla ukradeni nakit vrijedan 170.000 eura. Radilo se o zlatnim i srebrnim komadima koji su bili ukradeni u provali u jednu njemačku zlatarnicu.

Naime, dojavu o mogućem počinitelju dobili su prošle subote u jutarnjim satima. Radilo se o državljaninu Hrvatske i Njemačke, a sumnjalo se da je pobjegao u Split.

Foto: splitsko-dalmatinska.policija.hr

- Samo nekoliko sati od zaprimanja informacije, u poslijepodnevnim satima istoga dana, policijski službenici Prve policijske postaje Split su u centru Splita uočili muškarca koji se nalazio u društvu još jedne osobe i obojica su nosili ruksake. Policijski službenici iste zaustavili, obavili provjeru identiteta i utvrdili da je jedan od njih osoba koja se traži - objavili su iz policije.

Tijekom postupanja pregledali su im ruksake i utvrdili da su puni nakita. Dovedeni su u policijsku postaju pa odmah se bavili na usporedbu nakita s onim na zaprimljenim fotografijama.

- Nesporno je utvrđeno da se radi o nakitu ukradenom iz zlatarnice u Frankfurtu na kojem su još uvijek bile istaknute cijene. Ukupna vrijednost pronađenog nakita procjenjuje se na oko 170 tisuća eura. S obzirom na to da je utvrđeno da se u ruksacima nalazi otuđeni antikni zlatno-srebrni nakit isti je oduzet i bit će predan predstavniku njemačke policije - navode iz policije.

O pronalasku muškarca (51), putem međunarodne policijske suradnje, obaviještena je policija u Njemačkoj. Zaprimili su europski uhidbeni nalog i predan je pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
Vučić stigao na Bliski istok. Španjolski premijer Sanchez završio na iranskim raketama
IZ MINUTE U MINUTU

Vučić stigao na Bliski istok. Španjolski premijer Sanchez završio na iranskim raketama

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati

