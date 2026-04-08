Ulagače ohrabrilo primirje SAD-a i Irana: Europske burze su 'skočile' za više od 3,5 posto

Na europskim su burzama u srijedu ujutro cijene dionica porasle više od 3,5 posto jer su ulagače ohrabrili dogovor između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju i oštar pad cijena nafte. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 3,7 posto. Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 2,41 posto, na 10.598 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 4,77 posto, na 24.020 bodova, a pariški CAC 3,51 posto, na 8.186 bodova.

I na azijskim su burzama cijene dionica snažno porasle. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu oko 4 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto.

Euforija na tržištima zahvaljuje se dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir. Na to je predsjednik SAD-a Donald Trump pristao u utorak navečer, samo par sati prije isteka roka koji je zadao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran.

Zahvaljujući primirju, jutros su snažno porasli američki terminski indeksi. U jednom su trenutku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq skočili više od 2 posto, a trenutno su u plusu oko 1,5 posto. To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu.

Pozitivno na tržišta utječe i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula više od 13 posto, na 94,65 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,25 dolara.

