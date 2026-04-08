Azijske burze doživjele snažan skok, cijene nafte oštro su pale

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica snažno porasle, dok su cijene nafte oštro pale, nakon što su Washington i Teheran dogovorili primirje, pri čemu je Iran pristao otvoriti Hormuški tjesnac. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 4 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto.

Euforija na tržištima zahvaljuje se dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju, tijekom kojeg će dvije zemlje pregovarati o uvjetima za trajni mir. Na to je predsjednik SAD-a Donald Trump pristao u utorak navečer, samo par sati prije isteka roka koji je zadao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran.

Zahvaljujući primirju, jutros su snažno porasli američki terminski indeksi. U jednom su trenutku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq skočili više od 2 posto, a trenutno su u plusu oko 1,5 posto. To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, a očekuje se i snažan rast europskih burzi jer su i europski terminski indeksi u plusu, neki i više od 5 posto.

Cijene nafte zaronile ispod 100 dolara

Pozitivno će na tržišta utjecati i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula više od 13 posto, na 94,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,50 dolara.

Dolar oštro pao

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta oštro pala, nakon što je posljednjih tjedana rasla jer dolar slovi za sigurno utočište za kapital u nesigurna vremena.

Kako se na financijskim tržištima jutros situacija znatno poboljšala, američka je valuta oslabila.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je jutros na 98,84 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,06 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,75 na 158,40 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1680 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1535 dolara.