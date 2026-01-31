Ulaganje u javni prijevoz Siska: 'Gotovo 9,5 milijuna eura za 12 novih niskopodnih autobusa'

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet“, čime je osigurano jedno od najvećih ulaganja u javni prijevoz Siska.

Potpisivanju ugovora nazočile su direktorica Auto prometa Sisak Ivana Matleković i zamjenica gradonačelnika Grada Siska Sanja Mioković.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić.

Projekt se financira sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, dok je nadležno tijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 9,5 milijuna eura, dok ukupni prihvatljivi troškovi prelaze 7,5 milijuna eura.

Najvažniji rezultat ovog velikog ulaganja jest nabava 12 novih niskopodnih autobusa, koji će u potpunosti promijeniti sliku javnog prijevoza u Sisku. Riječ je o modernim vozilima na alternativni pogon, prilagođenima osobama s invaliditetom, starijim osobama, roditeljima s dječjim kolicima i svim građanima koji svakodnevno koriste gradski i prigradski prijevoz.

Novi autobusi donose višu razinu sigurnosti, veću pouzdanost, viši standard usluge, ali i snažan ekološki iskorak kroz smanjenje emisija štetnih plinova i buke. Time Sisak potvrđuje svoju orijentaciju prema održivom razvoju, zelenim politikama i modernoj urbanoj mobilnosti.

Foto: PROMO

U sklopu projekta predviđena je i izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa, uključujući postavljanje najmanje dvanaest punionica. Infrastruktura će služiti za osam SOLO gradskih električnih autobusa i četiri MIDI električna autobusa, čime se dodatno jača održivost i funkcionalnost novog voznog parka.

Projekt izgradnje punionica financirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa“ Ministarstva gospodarstva.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.157.037,50 eura, dok prihvatljivi troškovi iznose 1.725.630,00 eura. Neprihvatljivi troškovi odnose se na porez na dodanu vrijednost, koji će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

Foto: PROMO

Zamjenica gradonačelnika Sanja Mioković istaknula je važnost projekta za grad i njegove građane:

„Ovo značajno ulaganje predstavlja velik iskorak za Auto promet Sisak jer omogućuje modernizaciju voznog parka, kupnju novih 12 autobusa, unapređenje kvalitete usluge te sigurniji i pouzdaniji prijevoz za sve građane. Novi autobusi, koji zadovoljavaju visoke ekološke i tehničke standarde, doprinijet će smanjenju onečišćenja, većoj dostupnosti javnog prijevoza te boljoj povezanosti gradskih i prigradskih naselja.“

Posebno je naglasila i širi značaj projekta:

„Posebno je važno naglasiti kako je ovaj projekt još jedan konkretan primjer uspješne suradnje Grada Siska i Vlade Republike Hrvatske. Upravo takva partnerska suradnja omogućuje realizaciju strateških projekata, osigurava stabilan razvoj grada i stvara preduvjete za ostvarenje planova i potreba građana Siska. Suradnja, dijalog i zajednički rad ključ su napretka i dugoročnog rasta grada Siska.“

Foto: PROMO

Autopromet Sisak trenutno raspolaže s 42 busa u gradskom i prigradskom prijevozu. Ovim projektom Sisak ne ulaže samo u vozila, već u kvalitetniji svakodnevni život svojih građana, bolju povezanost svih dijelova grada i prigradskih naselja te održivu budućnost javnog prijevoza. Riječ je o snažnoj poruci razvoja, odgovornog upravljanja i jasne vizije grada koji koristi europska sredstva za konkretne i vidljive promjene.