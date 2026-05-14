NEOVLAŠTENO POSJEDOVAO ORUŽJE

Uletio u restoran pa bivšu ubio hicem u glavu: Krenulo suđenje za brutalno ubojstvo u Mostaru

Uletio u restoran pa bivšu ubio hicem u glavu: Krenulo suđenje za brutalno ubojstvo u Mostaru
Kalajdžić je optužen za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja, a na današnjem je ročištu pročitana i optužnica

U Mostaru je na Kantonalnom sudu počelo suđenju Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžića se tereti za ubojstvo Aldine Jahić koje se dogodilo u studenom 2025. godine u Mostaru, piše Klix.ba.

Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, koja je službeno potvrđena prošlog mjeseca, a Anela Redžić, glasnogovornica suda u Mostaru za Klix.ba potvrdila je kako se Kalajdžić izjasnio da nije kriv.

Prema optužnici, Kalajdžića se tereti za dugotrajno i sustavno zlostavljanje, uhođenje te prijetnje smrću upućene dvjema osobama. Naime, prema navodima iz optužnice, Kalajdžić je od rujna 2024. do siječnja 2025. godine u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci N. M.

TUGA U BIH Gimnazija u Tuzli oprostila se od ubijene Aldine: 'Uvijek je bila spremna pomoći i širiti dobro'
Gimnazija u Tuzli oprostila se od ubijene Aldine: 'Uvijek je bila spremna pomoći i širiti dobro'

Tereti ga se i da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić te se detaljno opisuje upad u stan, fizičko nasilje, uhođenje ispred fitness centra, kao i poruke putem komunikacijskih aplikacija u kojima je navodio da će žrtva "biti samo njegova ili ničija" te da posjeduje vatreno oružje.

- Dana 16. studenoga 2025. godine oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašteno držao, ispred fitness centra sačekao je A. J., koja je tamo trenirala, te joj zadao više udaraca u glavu i prsa. A. J. je zbog straha za vlastiti život potrčala prema hotelu 'T..', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju - stoji u optužnici.

STRAVA U BIH FOTO Ovo je monstrum koji je ubio bivšu djevojku u Mostaru: Sin je bivšeg nogometaša u BiH
FOTO Ovo je monstrum koji je ubio bivšu djevojku u Mostaru: Sin je bivšeg nogometaša u BiH

Optuženi Kalajdžić za to je vrijeme došao do restorana i pronašao žrtvu u toaletu dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć, nakon čega joj je prišao i, pucajući iz pištolja prema sljepoočnici, zadao smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu.

