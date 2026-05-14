Kalajdžić je optužen za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja, a na današnjem je ročištu pročitana i optužnica
Uletio u restoran pa bivšu ubio hicem u glavu: Krenulo suđenje za brutalno ubojstvo u Mostaru
U Mostaru je na Kantonalnom sudu počelo suđenju Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžića se tereti za ubojstvo Aldine Jahić koje se dogodilo u studenom 2025. godine u Mostaru, piše Klix.ba.
Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, koja je službeno potvrđena prošlog mjeseca, a Anela Redžić, glasnogovornica suda u Mostaru za Klix.ba potvrdila je kako se Kalajdžić izjasnio da nije kriv.
Prema optužnici, Kalajdžića se tereti za dugotrajno i sustavno zlostavljanje, uhođenje te prijetnje smrću upućene dvjema osobama. Naime, prema navodima iz optužnice, Kalajdžić je od rujna 2024. do siječnja 2025. godine u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci N. M.
Tereti ga se i da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić te se detaljno opisuje upad u stan, fizičko nasilje, uhođenje ispred fitness centra, kao i poruke putem komunikacijskih aplikacija u kojima je navodio da će žrtva "biti samo njegova ili ničija" te da posjeduje vatreno oružje.
- Dana 16. studenoga 2025. godine oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašteno držao, ispred fitness centra sačekao je A. J., koja je tamo trenirala, te joj zadao više udaraca u glavu i prsa. A. J. je zbog straha za vlastiti život potrčala prema hotelu 'T..', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju - stoji u optužnici.
Optuženi Kalajdžić za to je vrijeme došao do restorana i pronašao žrtvu u toaletu dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć, nakon čega joj je prišao i, pucajući iz pištolja prema sljepoočnici, zadao smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+