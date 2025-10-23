Ulice Budimpešte krcate Orbanovim pristalicama: Orban je zaštitnik kršćanstva u Europi

Tisuće Mađara okupile su se u četvrtak na ulicama Budimpešte u demonstraciji podrške svom čelniku, premijeru Viktoru Orbánu, koji se šest mjeseci prije parlamentarnih izbora suočava s najozbiljnijim izazovom u svojih 15 godina na vlasti, piše The Hill.

Skup, koji su organizatori nazvali „marš za mir”, održan je na mađarski državni praznik 23. listopada, u spomen na neuspjeli antikomunistički ustanak iz 1956. godine koji je ugušila Crvena armija. Sudionici su uzvikivali slogane podrške Orbánu i njegovoj poruci da Mađarskoj prijeti opasnost da bude uvučena u ruski rat protiv Ukrajine.

Foto: Marton Monus

Na čelu povorke nosio se veliki transparent s natpisom: „Ne želimo umrijeti za Ukrajinu.” Sudionici, koji su mahali zastavama s imenima svojih rodnih mjesta diljem Mađarske, kretali su se preko mosta Margaret koji prelazi Dunav, s impozantnim neogotičkim parlamentom u pozadini.

Jedna od sudionica, Babett Lugosi, izjavila je kako vjeruje da su „nacionalna svijest i kršćanstvo u opasnosti” te da je Orbán jedini političar u Mađarskoj sposoban obraniti interese zemlje od vanjskih prijetnji.

„Vrlo je važno da Europa i Mađarska očuvaju svoju stabilnost, i uvjerena sam da smo ugroženi iz više smjerova, pa moramo pokazati da smo suverena država”, rekla je.

Orbán, koji se smatra najbližim partnerom ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europskoj uniji, dosljedno se protivi zapadnoj potpori susjednoj Ukrajini od početka ruske invazije u veljači 2022. godine.

Foto: Bernadett Szabo

Za razliku od gotovo svih drugih europskih čelnika, Orbán je održao bliske odnose s Kremljom, dok je prema Kijevu zauzeo konfrontacijski stav. Zalaže se za trenutačni prekid vatre u sukobu, iako nije precizirao što bi to značilo za teritorijalni integritet Ukrajine ili sigurnost Europe usred stalne ruske agresije.

Orbán je u četvrtak trebao održati govor svojim pristašama nakon završetka marša. Kasnije tijekom dana, pristaše njegova glavnog političkog izazivača, Pétera Magyara, planirale su vlastiti skup u središtu Budimpešte — istodobno prosvjed protiv vlade i demonstraciju podrške Magyaru i njegovoj centrističko-desnoj stranci Tisza.

Dvije povorke promatrane su kao pokazatelj toga koji kandidat ima veću snagu i entuzijazam uoči izbora. Orbán, koji je na vlasti od 2010., zaostaje u anketama iza Magyarove stranke Tisza, a s obzirom na preostalih šest mjeseci do izbora, nastoji ponovno oživjeti svoju biračku bazu.

Foto: Marton Monus

No politička atmosfera u Mađarskoj posljednjih mjeseci otežava mu taj zadatak: trajna inflacija, stagnacija gospodarstva i sve učestalije optužbe za korupciju opterećuju Orbánovu vladu, dok popularnost Magyarove stranke stalno raste.

Magyar, 44-godišnji odvjetnik i bivši član Orbánove stranke Fidesz, usmjerio je kampanju na ruralna područja, tradicionalno uporište Fidesza. Nedavno je završio 80-dnevnu turneju po zemlji tijekom koje je održao niz skupova u obliku tribina, držeći govore i odgovarajući na pitanja građana.

U četvrtak su deseci autobusa koji su dovozili sudionike iz svih dijelova Mađarske i susjednih zemalja bili parkirani u blizini trase proukrajinskog marša. Jedan od sudionika, Sándor Kerekes, rekao je da je na događaj došao iz grada Fantanele u rumunjskoj regiji Transilvaniji, u kojem živi većinsko mađarsko stanovništvo.

„Važno nam je osjetiti da se možemo okupiti s istomišljenicima, da razmišljamo isto i da smo složni”, rekao je, dodavši da očekuje da će glavna poruka Orbánova govora biti „zajedništvo, mir i sklad među svim narodima.”