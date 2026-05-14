ULOŽILI ŽALBU Tužitelji objavili zašto traže bezuvjetni zatvor za Marka Franciškovića

Marko Francišković nepravomoćno je u siječnju ove godine na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam. Sudsko vijeće dosudilo mu je djelomično uvjetnu zatvorsku kaznu od dvije godine, što znači da osam mjeseci mora provesti u zatvoru i još 16 mjeseci na uvjetnoj slobodi s rokom kušnje od četiri godine.

"Duljina kazne, po našem mišljenju, neće ostvariti svrhu ni generalnu prevenciju i zato tražimo bezuvjetnu kaznu zatvora", naveo je to, među ostalim. ŽDO Zagreb u svojoj žalbi na presudu zagrebačkog Županijskog suda izrečenu Marku Franciškoviću, koji je bio optužen za javno poticanje na terorizam te njegovim suoptuženicima Lani Ujdenici i Natku Kovačiću. Francišković je nepravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, od čega osam mjeseci mora provesti iza rešetaka, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od četiri godine. Natko Kovačić je nepravomoćno uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine također zbog javnog poticanja na terorizam, dok je Lana Ujdenica, inače Franciškovićeva supruga, za isto djelo također nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od tri godine, prenosi Večernji list.

Prema optužnici, njih se troje teretilo za postupanje čiji je cilj bio ozbiljno narušavanje temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura Republike Hrvatske. Tužiteljstvo je tvrdilo da im je motiv za to bilo nezadovoljstvo radom tijela državne vlasti Republike Hrvatske. Francišković se, prema optužnici, teretio da je od 13. studenog 2021. do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima održanima na anti-COVID prosvjedima. S tih je prosvjeda preko videosnimki koje je objavljivao na društvenim mrežama pozivao građane Republike Hrvatske, kao i izvan nje, na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih državnih struktura, zauzimanje javnih objekata i na druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj te ignoriranje sredstava javnog priopćavanja. Kovačević se teretio da je 28. studenog 2021. s Franciškovićem sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju te, među ostalim, i na nasilne metode za smjenu vlasti i ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.

Zagreb: Suđenje Marku Franciškoviću i suradnicima za poticanje na terorizam | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nadalje, Franciškovića se teretilo da je djela za koje je optužen počinio i dok je bio u istražnom zatvoru. Iz Remetinca je telefonski komunicirao sa svojom suprugom, a ona je ono što je on govorio snimala te kasnije objavljivala na društvenim mrežama. I u tim razgovorima je pozivao građane na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura u Republici Hrvatskoj.

Tužiteljstvo u žalbi navodi kako smatra da je sud precijenio olakotne okolnosti, među kojima su protek vremena od počinjena djela te činjenica da nitko od optuženika ranije nije bio prekršajno ni kazneno osuđivan. Franciškoviću i Lani Ujdenici je olakotno cijenjeno što su roditelji troje maloljetne djece, a tužiteljstvo smatra i da im otegotne okolnosti nisu dostatno cijenjene.

"Smatramo da sud nije dostatno cijenio stupanj krivnje pri počinjenju kaznenog djela, iskazanu upornost, način počinjenja kaznenog djela, stupanj kriminalne volje, kao i ponašanje prvooptuženika, koji je djelo činio i nakon što je pritvoren. Osim toga smatramo i da sud nije u dostatnoj mjeri cijenio pobude iz kojeg je djelo počinjeno, jer je zaštitni objekt ovog kaznenog djela sigurnost države, a Francišković i Kovačić su svojim djelima poticali nasilje čiji je cilj bio da se državi nanese šteta. Kaznenim djelom terorizma napada se država u cjelini, njezino društveno uređenje kako je uređeno Ustavom, ekonomsko uređenje, politički sustav, što znači i napad na sigurnost zemlje. Riječ je o teškom kaznenom djelu koje je usmjereno na rušenje ustavnog poretka i na svrgavanje aktualne političke vlasti, a Francišković je na javnim okupljanjima i preko videosnimki na društvenim mrežama iznosio zamisli kojima je poticao građane u zemlji i inozemstvu na napade na tjelesni integritet članova državne vlasti, zauzimanje objekta Hrvatske radiotelevizije.... To je rezultiralo velikim brojem komentara građana koji odobravaju njegove stavove i predložene nasilne metode, pa su iznosili ideje o ubojstvu premijera Plenkovića, okupaciji aerodroma, kolodvora... Optuženik je zbog brzine širenja svojih ideja pridobio velik broj istomišljenika za nasilno rušenje vlasti pa je njegovim djelovanjem ozbiljno dovedena u opasnost sigurnost Republike Hrvatske", kaže tužiteljstvo u žalbi.

Napominju i da je Francišković svojim idejama i stavovima koje je komunicirao javno inspirirao i maloljetnika koji je Franciškovića smatrao "poglavnikom" te je i sam osuđen zbog terorističkog akta kojeg je počinio na javnom prosvjedu 2022. Zbog svega toga tužiteljstvo u žalbi traži da se Franciškoviću i ostalima uvjetne kazne pretvore u bezuvjetne, a hoće li tako biti vidjet će se nakon što Visoki kazneni sud odluči o žalbi.