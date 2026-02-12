Obavijesti

KRIVI SU

Francišković hladno primio presudu: 'Znao je da izjavama može potaknuti na nasilje...'

Piše Helena Tkalčević,
Francišković hladno primio presudu: 'Znao je da izjavama može potaknuti na nasilje...'
Marko Francišković, njegova supruga Lana Ujdenica i Natko Kovačević nepravomoćno su osuđeni na uvjetne i djelomično uvjetne kazne. Marko je svoju kaznu već izdržao

Admiral

Sloboda izražavanja ustavna je kategorija i jedno od temeljnih načela demokratskog društva i pluralizma ideja. No ono nije neograničeno. Govor koji potiče na nasilje ili mržnju ili ima za cilj potkopati temelje demokratskog društva ne može se podvesti pod ili pravdati slobodom izražavanja. Vijeće ne osporava pravo optuženika da javno izraze svoje mišljenje, kritiziraju postupke vlasti, pa i pozivaju na njezinu smjenu. Međutim, vijeće je mišljenja da su optuženici svojim javnim istupima svjesno manipulirali ranjivom populacijom kako bi druge izravno ili neizravno potaknuli na napade na život ili tijelo vladajućih, kao i nasilno rušenje vlasti i ustavnog poretka, sukus je obrazloženja nepravomoćne presude kojom su Marko Francišković, Natko Kovačević i Markova supruga Lana Ujdenica nepravomoćno proglašeni krivima za javno poticanje na terorizam.

Iako su svi troje osuđeni za ozbiljno kazneno djelo, ako presuda bude potvrđena, nitko od njih neće u zatvor. Naime, Francišković je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu u trajanju od dvije godine zatvora, s time da bi iza rešetaka trebao provesti osam mjeseci, dok je ostatak od godinu i šest mjeseci uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. U kaznu mu se uračunava i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, a riječ je o ukupno 13 mjeseci. To znači da je neuvjetovani dio kazne već odradio i ostaje na slobodu uz uvjet da u sljedeće četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

Lana i Natko su oboje osuđeni na godinu dana zatvora, uvjetno na tri godine, a to znači da neće u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počine novo kazneno djelo. Svima su produljene mjere opreza pristupa internetu i objavljivanja sadržaja, a moraju i platiti sudski paušal u iznosu od 2000 eura.

Franciškovića su, podsjetimo, teretili da je od 13. studenoga do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije COVID-a. Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

Kovačević je optužen da je 28. studenoga 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojemu su pozivali na mobilizaciju i nasilne metode za smjenu vlasti. Pozive na rušenje vlasti Francišković je diktirao supruzi i iz istražnog zatvora koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji. Optužnica ga tereti za produljeno kazneno djelo, a njegovu suprugu i Kovačevića za po jedno djelo. Svi troje su se izjasnili da nisu krivi.

Tako je Francišković, prema mišljenju suda, u ukupno osam svojih javnih istupa u nešto više od mjesec dana, koji su javno objavljeni na YouTubeu pozivao na okupljanjem, između ostalog, govoreći da je potrebno vojno postrojavanje, da se ide do kraja bez kalkulacija, govorio da vladajući primjenjuju silu, a kad se sila primjenjuje, ima se pravo na nju odgovoriti silom.

- Ovo je rat, ovo traži borbu na Božjem putu, borbu do kraja, borbu bez popuštanja, ono prije 30 godina je kamilica prema ovome što se sad događa. Ne treba zasad oružje, ponavljam ne treba zasad oružje, ovo je psihološki rat. Mnogo ljudi je stradalo od cjepiva, od njihova oružja. Došli smo pred zidom, imamo se pravo boriti, treba zaboraviti mirna rješenja... - govorio je Francišković u više svojih istupa.

Kovačević je pak u jednom svojem istupu rekao “bolje metak nego cjepivo”, “zmiju treba u glavu gađati”, “dosta je oporbe, mi moramo preuzeti vlast”.

Obojica su, smatra sud, bili svjesni da njihove riječi mogu potaknuti druge na nasilnu reakciju i namjerno su koristili takvu militantnu retoriku.

Da je Francišković bio svjestan kako neki mogu protumačiti njegovu retoriku svjedoči i presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Odjela za mladež kojom je jedan mlađi punoljetnik osuđen za učin kaznenog djela pripreme terorizma kad je u rujnu 2022 s molotovljevim koktelom došao na jedan prosvjed. On je, smatra sud, bio inspiriran upravo Franciškovićem s kojim je komunicirao te je nosio njegovu sliku kad je uhićen. Mladić je na sudu umanjivao svoju povezanost s njim.

- Vijeće smatra da je svaki od optuženika ostvario obilježja kaznenog djela za koje ih se teretilo pri čemu su postupali s izravnom namjerom - pojasnila je predsjednica sudskog vijeća.

Prilikom određivanja sankcije sud je Franciškoviću kao otegotno cijenio njegovu brojnost istupa u kratkom roku, upornost i trajnost u počinjenju kaznenog djela pri čemu je s istim ponašanjem nastavio i dok je bio u istražnom zatvoru kao i činjenicu da je svjesno manipulirao ranjivom i senzibiliziranom masom.

Njegovoj supruzi Lani otegotnim je cijenjeno što je svjesna situacije u kojoj se nalazi namjerno snimala njegove govore iz Remetinca te ih u dva navrata objavila na Youtubeu, dok je svim optuženicima olakotno što ranije nisu osuđivani, od počinjenja kaznenog djela prije četiri godine nisu evidentirani kao počinitelji novih kaznenih djela, a Marko i Lana uz to su roditelji troje malodobne djece.

Natko nije imao otegotnih okolnosti dok mu je olakotno uzeto njegova odlikovanost, kao i Marku.

Na presudu imaju pravo žalbe.

