STRAŠNA PRIČA BIVŠE TRENERICE

STRAŠNA PRIČA Htjela sam veće grudi. Silikoni su se rastopili u mene. Bila sam na rubu smrti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
STRAŠNA PRIČA Htjela sam veće grudi. Silikoni su se rastopili u mene. Bila sam na rubu smrti
Foto: profimedia, canva

Cijela borba za život ostavila ju je u dugu od preko 12.000 eura. Morala je prodati svu svoju imovinu, pa čak i stan svojih roditelja, kako bi pokrila troškove....

Carol Paredes (52), bivša fitness trenerica iz Miamija, 2016. godine odlučila se na operaciju povećanja grudi. Ta odluka odvela ju je u višegodišnju agoniju koja ju je koštala zdravlja, imovine i gotovo života. Carol je bila nezadovoljna svojim grufima proporcijama tijela. Komentar njezina tadašnjeg partnera - "Imaš sjajnu stražnjicu, ali da imaš malo veće grudi, bila bi savršena" - bila je kap koja je prelila čašu. Platila je oko 4200 eura za operaciju kod "visoko preporučenog" kirurga u Miamiju. Međutim, odmah nakon buđenja iz anestezije osjetila je da nešto nije u redu.

​- Mogla sam osjetiti implantat sa strane, što me navelo na pomisao da nije pravilno postavljen. Također, ugradio mi je za broj veće implantate od onih koje sam tražila - ispričala je Carol, piše Daily Mail.

EXCLUSIVE: ‘I was left PARALYSED after botched breast implants leaked into my body and I was inches away from death'
Foto: Profimedia

Pet godina nije bilo većih problema, a onda je 2021. počeo pakao. Carol je počela osjećati nesnosnu bol u preponama.

​- Bol je bila izuzetno oštra, kao da mi netko zabija i okreće nož. Nije postojao položaj ili pokret koji bi je ublažio, bila je to nemilosrdna, svakodnevna borba - prisjetila se.

EXCLUSIVE: ‘I was left PARALYSED after botched breast implants leaked into my body and I was inches away from death'
Foto: Profimedia

Liječnici su njezine simptome odbacivali, govoreći joj da je sve "u njezinoj glavi" ili posljedica stresa. Rendgenske snimke nisu pokazivale ništa. U međuvremenu, njezino se stanje rapidno pogoršavalo.

Od aktivne trenerice koja je vodila online satove, postala je osoba prikovana za invalidska kolica, paralizirana od bolova i artritisa koji je naglo napredovao. 

EXCLUSIVE: ‘I was left PARALYSED after botched breast implants leaked into my body and I was inches away from death'
Foto: Profimedia

Carol je u jednom trenutku od svog kirurga zahtijevala magnetsku rezonancu, koja je potvrdila najgore strahove: lijevi implantat je puknuo i silikon je curio u njezinom tijelu.

U prosincu 2022. hitno je operirana kako bi joj uklonili implantate, no tu nije bio kraj njezinoj kalvariji. Zbog infekcije nastale tijekom zahvata, u ožujku 2024. morala je na operaciju na otvorenom srcu kako bi joj sanirali aneurizmu. Kao da to nije bilo dovoljno, tvrdi da joj je jedan kiropraktičar tijekom tretmana iščašio oba kuka, zbog čega je morala na dvije operacije ugradnje umjetnih kukova.

EXCLUSIVE: ‘I was left PARALYSED after botched breast implants leaked into my body and I was inches away from death'
Foto: Profimedia

Cijela borba za život ostavila ju je u dugu od preko 12.000 eura. Morala je prodati svu svoju imovinu, pa čak i stan svojih roditelja, kako bi pokrila troškove. Danas svoju priču dijeli kako bi upozorila druge žene na opasnosti estetske kirurgije.

​- Izgubila sam pet godina života i zadužila se do grla. Nemojte riskirati život pokušavajući biti savršene, jer takvo što ne postoji - poručila je.

Komentari 0
