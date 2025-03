Umirao 8 sati i 38 minuta: 'Naš Frano je dobio upalu uha, bol je bila neizdrživa. Tko je sve kriv?'

Život mladog Korčulanina Frana Borovine Miče prerano se, nepravedno i nepotrebno, ugasio u dubrovačkoj bolnici u koju je stigao nakon osam i pol sati dugog transporta s Lastova. Cijelim putem njegovo stanje bilo je iznimno loše, reaanimirali su ga više puta. Zbog olujnog juga, kako smo već ranije pisali, nije mogla isploviti brza medicinska brodica koja je na vezu u Dubrovniku, nije mogao poletjeti medicinski helikopter, dok helikopter HRZ-a odnosno MORH-a nitko nije ni zvao. Zato je 26-godišnjak na put spasa išao trajektom Marko Polo iz luke Ubli do Vele Luke, potom preko otoka do grada Korčule, trajektom na Orebić, a potom preko Pelješca do Dubrovnika. A ova tužna sudbina, prepričavaju nam njegovi prijatelji i poznanici, počinje s upalom uha.

- Inače živi u Blatu na Korčuli, a njegova familija ima i kuću na Lastovu i često je tamo boravio. Ovaj put tamo se zatekao jer je nešto radio. Sve je počelo s bolovima u uhu zbog kojih je prije nekih mjesec dana oko dva ujutro posjetio hitnu u Blatu. Dali su mu nekakvu injekciju i kapi i rekli mu da se ujutro javi svojoj obiteljskoj liječnici koja upalu nije vidjela – kažu nam njegovi prijatelji dok drugi dodaju kako mu je uho očišćeno, no da antibiotik nije dobio.

- Njega je nastavilo boljeti. Ta bol proširila se na vilicu, pa je posjetio i zubara misleći da nije do zuba, no i tamo su mu rekli da je sve u redu, da je možda upala živca. Glava ga je i dalje boljela i on bi tada popio nekakav brufen. Tako je otišao na Lastovo, gdje je u subotu sam otišao tamošnjem liječniku jer je glavobolja postala neizdrživa i žalio se da osjeća da mu srce lupa. Izmjerili su mu tlak i zaključili da je dehidrirao. Tu je već majka bila s njim na Lastovu – prepričavaju nam njegovi prijatelji dodajući kako je majka u nedjelju primjetila da slabije čuje i da mu smeta svjetlo. Otišao je odmoriti se.

- Majka mu je navečer rekla da mora nešto pojesti, on se ustao iz kreveta, već tada mu je bilo teško stajati na nogama. Ona je primjetila i da čudno gleda, ne komunicira i otišli su na hitnu u Lastovo. Svo to vrijeme je imao povišenu temperaturu. Koliko znamo, nitko mu ni krv tijekom tog perioda nije izvadio. Na hitnoj na Lastovu su se svi okupili, postalo je dramatično, nitko ništa nije govorio što se događa. Dalje je sve poznato. Reanimirali su ga već na trajektu, a potom i u Blatu. Kad su ga stabilizirali krenuli su put Dubrovnika, ali nažalost, nije mu bilo spasa. U pitanju je bio meningitis - kažu nam njegovi prijatelji u potpunom šoku. Kako neslužbeno doznajemo, preminuo je od sepse i meningitisa te posljedično, zatajenja srca.

Bi li njegov život mogao biti spašen da je brodica hitne medicinske pomoći zaista sposobna prevaliti nemirno more i valove od šest metara, kao i olujne vjetrove? Da je umjesto u Dubrovniku bila na vezu na Lastovu i da su nezine performanse zaista onakve kakvima su predstavljene, Frano bi u bolnici bio za dva sata koliko treba za plovidbu dugu 60-ak milja pri brzini od 30 čvorova.

A iz MORH-a nam odgovaraju sljedeće: "Vezano za Vaš upit možemo Vas izvijestiti kako u ovom slučaju nije bio zatražen angažman Oružanih snaga RH. Naime, Zapovjedno operativno središte GS OSRH, kao ni Operativno središte HRZ-a te Operativno središte HRM-a i Obalne straže nije zaprimilo zahtjev za angažmanom Oružanih snaga RH u bilo kojem obliku."

Kontaktirali smo i Dom zdravlja Korčula u kojem kažu da "nisu bili u nadležnosti za postupanje u ovom slučaju, već je isto u domeni ZZHM DNŽ- ispostava Blato."

O problemima organizacije hitne pomoći na slastovu svojedobno je govorila i dr. Ema Milović koja radi na Lastovu, koji smo i kontaktirali. Kratko nam je rekla da je sve što je tada izgovorila isto kao i sada, samo što je ovoga puta netko zaista i preminuo.

- Neophodno nam je brzo i sigurno plovilo za hitne medicinske slučajeve, takvo da me ne zapljuskuju valovi dok pokušavam dekom pokriti pacijenta kako se ne bi smrznuo u transportu. Preko ljeta su žurne situacije česte. Broj pacijenata se u sezoni utrostručio. Ne znam broj jedrilica koje su plovile od Palagruže, Sušca do Lastova, ali znam da smo, uz sve ostalo, bili i turistička ambulanta. Ne mogu pacijentu, čije stanje zahtjeva obradu koju mu na otoku ne mogu pružiti, reći da 16 sati čeka katamaran za Dubrovnik. Ja znam da tijekom jedne intervencije helikopter neće biti dostupan pola sata ili sat drugim pacijentima u potrebi. Stoga je brodica često razumnije rješenje. Da ne bude dvojbe, zaboravili smo mi na pravilo 'zlatnog sata', nama je na Lastovu u većini situacija dva sata za transport pacijenta do kopna dovoljno dobro - izjavila je dr. Milović u rujnu 2023. godine ukazujući koliko je neophodna brodica stacionirana na Lastovu ili na Korčuli.

Tri dana pokušavali smo dobiti Anitu Jančić Lešić, inače liječnicu i načelnicu Općine Lastovo iz redova HDZ-a no ona nije našla shodnim javiti se na pozive i odgovoriti na nekoliko pitanja o medicinskoj skrbi na otoku i potrebi za brzom brodicom koja bi zaista bila funkcionalna. Na nadolazećim lokalnim izborima će se, dodajmo, opet kandidirati.

Upit na temu hvaljenih, "nepotopivih" brzih brodica koja smo uputili Ministarstvu zdravstva, a na koje smo odgovore dobili iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Po kakvim vremenskim uvjetima brze brodice za hitni medicinski transport ne mogu isploviti? Nismo dobili odgovor.

Kakav vjetar i kolike valove mogu podnijeti? Nismo dobili odgovor.

Zbog čega tri od šest brodica nisu smještene na nekom od otoka nego na kopnu? Nismo dobili odgovor.

Konkretno, zbog čega je jedna od brodica na vezu u Dubrovniku, a ne na Korčuli ili Lastovu, ili nekom drugom otoku? Nismo dobili odgovor.

Bi li mladić s Lastova (26) imao veće šanse za preživljavanje da je hitna medicinska služba dostupnija? Nismo dobili odgovor.

Umjesto onoga što nas zanima, iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu pisali su nam o Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija", o planovima nabave još pet brodica, i o tome kako "uslijed iznimno teških meteoroloških uvjeta i stanja mora, ni helikopter ni brza brodica za zbrinjavanje životno ugroženih pacijenta, kao ni brod Lučke kapetanije Dubrovnik u ovoj konkretnoj intervenciji nisu mogli biti korišteni", što smo očigledno već znali i ranije. Kazali su nam da otoci i cestovno nedostupna priobalna mjesta zahtijevaju dodatne aktivnosti usmjerene k organizaciji rada hitne medicinske službe. Napisali su i još jedan ulomak o mreži hitne na jugu zemlje, ali nije vrijedno spomena. Spomena je vrijedno da nisu odgovorili zašto nije zatražen helikopter MORH-a.

Frano je u četvrtak ispraćen na posljednji počinak. Za njim tuguje obitelj i brojni prijatelji, članovi benda u kojem je svirao i svi oni koji ga nisu poznavali, ali znaju da je otišao zbog niza propusta koji se u jednoj uređenoj državi ne bi smjeli događati.

PUTOVANJE SPASA DUGO 8 SATI I 38 MINUTA

- 21:43 sati - prvi poziv s Lastova na 112 kojim se tražio hitni medicinski prijevoz i transport u dubrovačku bolnicu

- 23:45 sati - nakon što su sve 'opcije' sustava hitne odbačene zbog nevremena, Frano na put spasa kreće trajektom Marko Polo

- 1:15 sati - trajekt stiže iz luke Ubli u Velu Luku. Frana su na trajektu reanimirali i privremeno stabilizirali

- 1:40 sati - liječnici s pacijentom stižu do Blata, ali tu se zaustavljaju kako bi ga opet reanimirali

- 4:15 sati okvirno je vrijeme njihova dolaska u grad Korčulu gdje ga opet trajektom prebacuju u Orebić i jure put Dubrovnika

- oko 6:21 sati Frano konačno stiže u Opću bolnicu Dubrovnik gdje je tijekom jutarnjih sati preminuo