Umirovljenici: Od statistike se ne plaćaju režije...Godinama se u Hrvatskoj manipulira plaćama

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) ocijenio je u utorak da se novim načinom usklađivanja mirovina produbljuje nepravda i traže "pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu", a ne "statističke iluzije" jer one ne plaćaju režije.

"Umirovljenici ne trebaju statističke iluzije, već pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu. Dok god se mirovine usklađuju prema uljepšanim podacima, a siva ekonomija tolerira, svako 'povećanje' ostat će tek sitniš koji ne rješava, nego produbljuje nepravdu", stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.

BUZ navodi projekcije HZMO-a po kojima će usklađivanje za drugo polugodište 2025. godine iznositi između 2,1 i 2,2 posto te upozorava kako to "u praksi" znači prosječno "povećanje" mirovina od 14 eura.

"Vlada će, bez sumnje, i ovoga puta isticati novu formulu za usklađenje 85:15, no umirovljenici vrlo dobro znaju da se od statistike ne plaćaju režije, lijekovi niti puna potrošačka košarica", upozoravaju iz BUZ-a referirajući se na omjer između rasta prosječne plaće i rasta indeksa potrošačkih cijena.

Službeni podaci impliciraju, upozoravaju, da u drugom polugodištu 2025. godine gotovo da nije bilo rasta cijena ni plaća, no takva slika jednostavno ne odgovara stvarnosti.

"Dovoljno je pogledati cijene osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata i usluga da bi bilo jasno kako životni troškovi rastu znatno brže od 'priznatih' 2 posto. Razlika između statističkog i stvarnog života umirovljenika iz godine u godinu postaje sve veća", naglašavaju.

Pritom upozoravaju i na "sustavno prešućivan problem" odnosno na način na koji se "u Hrvatskoj godinama manipulira plaćama" jer se, navode, umjesto minimalne cijene sata rada po djelatnostima i zanimanjima, primjenjuje minimalna plaća kao univerzalna kategorija.

"Posljedica toga je masovno prijavljivanje radnika, bez obzira na stručnu spremu, na minimalnu plaću, uz isplate razlike 'na ruke'", naglašavaju iz BUZ-a te upozoravaju da "ceh takvog sustava danas plaćaju sadašnji umirovljenici kroz niže stope usklađenja, jer se mirovine usklađuju prema službenim, a ne stvarnim plaćama".

"Plaćat će ga i budući umirovljenici, koji će zbog godina rada na minimalcu, makar samo na papiru, dobiti mirovine nedostatne za dostojanstven život", upozorava BUZ.