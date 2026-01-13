Obavijesti

News

Komentari 1
USKLAĐIVANJE MIROVINA

Umirovljenici: Od statistike se ne plaćaju režije...Godinama se u Hrvatskoj manipulira plaćama

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Umirovljenici: Od statistike se ne plaćaju režije...Godinama se u Hrvatskoj manipulira plaćama
Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Službeni podaci impliciraju, upozoravaju, da u drugom polugodištu 2025. godine gotovo da nije bilo rasta cijena ni plaća, no takva slika jednostavno ne odgovara stvarnosti.

Admiral

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) ocijenio je u utorak da se novim načinom usklađivanja mirovina produbljuje nepravda i traže "pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu", a ne "statističke iluzije" jer one ne plaćaju režije.

"Umirovljenici ne trebaju statističke iluzije, već pošten sustav koji priznaje stvarni rast troškova života i stvarne plaće u gospodarstvu. Dok god se mirovine usklađuju prema uljepšanim podacima, a siva ekonomija tolerira, svako 'povećanje' ostat će tek sitniš koji ne rješava, nego produbljuje nepravdu", stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.

BUZ navodi projekcije HZMO-a po kojima će usklađivanje za drugo polugodište 2025. godine iznositi između 2,1 i 2,2 posto te upozorava kako to "u praksi" znači prosječno "povećanje" mirovina od 14 eura.

OGLASILI SE IZ MIROVINSKOG Evo kada će umirovljenici dobiti dodatak na svoju mirovinu
Evo kada će umirovljenici dobiti dodatak na svoju mirovinu

"Vlada će, bez sumnje, i ovoga puta isticati novu formulu za usklađenje 85:15, no umirovljenici vrlo dobro znaju da se od statistike ne plaćaju režije, lijekovi niti puna potrošačka košarica", upozoravaju iz BUZ-a referirajući se na omjer između rasta prosječne plaće i rasta indeksa potrošačkih cijena.

Službeni podaci impliciraju, upozoravaju, da u drugom polugodištu 2025. godine gotovo da nije bilo rasta cijena ni plaća, no takva slika jednostavno ne odgovara stvarnosti.

"Dovoljno je pogledati cijene osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata i usluga da bi bilo jasno kako životni troškovi rastu znatno brže od 'priznatih' 2 posto. Razlika između statističkog i stvarnog života umirovljenika iz godine u godinu postaje sve veća", naglašavaju.

Pritom upozoravaju i na "sustavno prešućivan problem" odnosno na način na koji se "u Hrvatskoj godinama manipulira plaćama" jer se, navode, umjesto minimalne cijene sata rada po djelatnostima i zanimanjima, primjenjuje minimalna plaća kao univerzalna kategorija.

"Posljedica toga je masovno prijavljivanje radnika, bez obzira na stručnu spremu, na minimalnu plaću, uz isplate razlike 'na ruke'", naglašavaju iz BUZ-a te upozoravaju da "ceh takvog sustava danas plaćaju sadašnji umirovljenici kroz niže stope usklađenja, jer se mirovine usklađuju prema službenim, a ne stvarnim plaćama".

"Plaćat će ga i budući umirovljenici, koji će zbog godina rada na minimalcu, makar samo na papiru, dobiti mirovine nedostatne za dostojanstven život", upozorava BUZ.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb
DRAMA U KARLOVCU Polugol je bježao policiji. Imamo snimku!
FILMSKA POTJERA

DRAMA U KARLOVCU Polugol je bježao policiji. Imamo snimku!

Policajci su ga hvatali, bježao im je od suda u Karlovcu sve do benzinske u blizini Autobusnog kolodvora - ispričao nam je čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026