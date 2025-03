Umirovljenicima stiže trajni godišnji dodatak na mirovinu, evo koliko bi trebao iznositi

Do kraja godine svim bi umirovljenicima trebao biti isplaćen trajni godišnji dodatak na mirovinu. Točnije, on bi trebao zaživjeti u srpnju. Još se raspravlja o tome koliko će on iznositi, ali ne bi trebao biti manje od pet eura po godini staža, javlja RTL.

Što znači da ako se gleda prosječan staž u Hrvatskoj od 31 godine godišnji dodatak će prosječno biti oko 150 eura, što bi mjesečno na mirovinu dodalo oko 12.5 eura.

- U tijeku je izrada novog zakona o mirovinskom osiguranju, ovih dana će biti u javnom savjetovanju. Novi zakon predviđa jednogodišnji dodatak koji čini umnožak mirovinskog staža i iznosa koji će svake godine odrediti Vlada Republike Hrvatske. Imamo već otprije stavove Ustavnog suda koji kažu da mirovinski sustav može isplatiti onoliko koliko to ekonomija dozvoljava - rekao je Ivo Bulaja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.