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UPLATIO SUMNJIVOJ OSOBI NOVAC

Umirovljenik iz Vodica u kripto prevari ostao bez 51.000 eura

Piše Ivan Štengl,
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Umirovljenik iz Vodica u kripto prevari ostao bez 51.000 eura
Foto: AI

I dok policija traga za počiniteljem, ponovno upozoravaju građane da su investicije u kriptovalute i dionice rizično poslovanje oko kojeg se treba uvijek savjetovati s financijskim stručnjacima

Umirovljenik (77) iz Vodica ostao je bez 51.000 eura nakon što ga je nepoznata osoba uvjerila u 'sigurno' ulaganje i laku zaradu s kriptovalutama, priopćila je policija.

Oštećeni je krajem svibnja dobio telefonski poziv i zatim u tri navrata uplatio nepoznatoj osobi 51.000 eura. 

- Nakon izvršenih transakcija, na njegovu adresu elektroničke pošte stigao je novi zahtjev u kojem se navodi da zbog svoje starosne dobi mora podmiriti porez te uplatiti dodatnih 11.600 eura. Shvativši da je prevaren oštećeni je događaj prijavio policiji.

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I dok policija traga za počiniteljem, ponovno upozoravaju građane da su investicije u kriptovalute i dionice rizično poslovanje oko kojeg se treba uvijek savjetovati s financijskim stručnjacima.

- Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica - ističe iz policije.

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