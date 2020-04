Umjesto slavlja za Uskrs, strah i pustoš na ulicama Andaluzije

Poznate uskršnje procesije, maurska srednjovjekovna arhitektura i pješčane plaže trebale su ovaj mjesec privući tisuće turista u Andaluziju, no koronavirus je pretvorio tu južnu španjolsku pokrajinu u mjesto najveće nezaposlenosti.

U Španjolskoj je u ožujku posao izgubilo 302.265 radnika od čega 138.569 u Andaluziji, pa je ta pokrajina postala najpogođenija među njih 17, podatak je ministarstva rada.

Nakon što je španjolska vlada 14. ožujka proglasila izvanredno stanje zatvorivši kafiće, restorane, borilišta s bikovima i nogometne stadione deseci tisuća kompanija su privremeno otkazale ugovore svojim zaposlenicima.

Maximiliana Garcia je na blagajni autobusnog kolodvora u Sevilli znala raditi i dvostruku smjenu, ali kada se ujutro 23. ožujka spremala za odlazak na posao obavijestili su ju da ne treba doći.

Foto: Reuters

- Od tada sam doma do nove obavijesti...- kaže 44-godišnja Garcia u telefonskom razgovoru

Privatna autobusna kompanija za koju radi otvorila je Postupak privremenog reguliranja zaposlenja (ERTE) nad 15 svojih radnika u Sevilli, među kojima su vozači autobusa i zaposlenici na blagajni. Na tu se mjeru odlučilo više od 246.000 kompanija diljem Španjolske jer im omogućuje privremeno otkazivanje radnih ugovora dok ne prođe izvanredno stanje.

Garcia bi za to vrijeme trebala dobivati 70 posto plaće sa zavoda za nezaposlene. No kaže da zapravo još ne zna što sada.

- Ne znam niti koliko ću dobivati, niti kada...Nisu nam ništa rekli. Poslala sam e-mail šefu i još čekam odgovor. Nadam se da će mi nešto biti plaćeno ovaj mjesec - kaže ta majka dvoje male djece.

Do tog trenutka kompanija je održavala dvije dnevne linije od Seville do glavnog grada Madrida i natrag, no nakon što je proglašeno izvanredno stanje u autobusu je znalo biti tek 5 do 10 putnika, nekada i 15 do 20.

- Bez gotovo ikakvih prihoda više nisu mogli pokrivati tolike troškove pa su obustavili linije, a nas privremeno otpustili - objašnjava Garcia svojim mekim andaluškim naglaskom.

Koliko će trajati izvanredno stanje nitko ne zna. U Španjolskoj je u četvrtak broj preminulih od koronavirusa premašio 10.000 od čega je u Andaluziji umrlo njih 343.

Izvanredno stanje tijekom kojeg je 47 milijuna stanovnika zatvoreno u stanove i kuće trajat će do 11. travnja, međutim sasvim je izgledno produženje.

- Nadam se povratku na posao u svibnju ili lipnju...sve ovisi o virusu - napominje Garcia.

Foto: Reuters

Njoj dragi nogometni klub Betis, čiji prugasti zeleno-bijeli dresovi simboliziraju zastavu Andaluzije, također je najavio privremeno rezanje plaća svojim igračima, a mjera bi mogla zahvatiti i ostale zaposlenike dok su natjecanja obustavljena.

Španjolska lijeva koalicijska vlada usvojila je mjeru prema kojoj poduzeća ne smiju trajno otpuštati radnike već samo privremeno dok ne završi izvanredno stanje. Ministrica rada Yolanda Díaz rekla je na konferenciji za medije ovaj tjedan kako će pregledati sve ugovore o otkazima od 14. ožujka kako kompanije ne bi iskoristile situaciju za trajna otpuštanja. Ukoliko se otkrije da je netko trajno otpušten vlada može vratiti radnika na njegovo mjesto bez obzira što je riječ o privatnoj kompaniji. Taj novi zakon uveden zbog krize s koronavirusom vrijedi šest mjeseci.

Vlada je 30. ožujka pooštrila mjere kako bi dodatno ograničila kretanja ljudi pa im je zabranila i odlazak na posao, osim onih neophodnih zanimanja poput zdravstva, proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina.

Radnici koji ne smiju na posao, poput Garcije, možda neće moći plaćati račune za struju i vodu, no vlada je zabranila komunalnim kompanijama njihovo isključenje. Nitko neće smjeti biti izbačen na ulicu u slučaju da ne može plaćati najam. Posrnulim kompanijama će pak na raspolaganju biti državna jamstva, krediti i subvencije.

- Naša obveza je nikoga ne napustiti - rekla je u televizijskom obraćanju ministrica financija María Jesús Montero rođena u Sevilli prije 54 godine.

No sadašnja situacija guši 8,4 milijuna stanovnika Andaluzije, najmnogoljudnije pokrajine, koja posljednjih godina ovisi o turizmu. Hoteli su prisilno zatvoreni isto kao i granice Španjolske. Pustoš će vladati ulicama na kojima bi u vrijeme Uskrsa bile tisuće ljudi u procesijama, velikom događaju na tom španjolskom jugu. Zatvorene su i crkve.

Foto: Reuters

Iz tog tradicionalno poljoprivrednog kraja desetljećima su se ljudi iseljavali u bogate regije poput Katalonije ili u inozemstvo.

- To što smo sada pogođeni nezaposlenošću, nije ništa novo - kaže 32-godišnja María Rosario u telefonskom razgovoru iz malog stana u Parizu. Ondje radi u administraciji jedne škole gdje je predavala španjolski jezik. Zbog koronavirusa niti ona nije na svom radnom mjestu.

- Boli me glava i kašljem ali sada se osjećam bolje - kaže dok izlazi na balkon kako bi udahnula svježi zrak i osjetila toplinu sunca. - Liječnica mi je rekla da ostanem doma ako nemam problema s disanjem. Bolnice su i ovdje prenapučene pa se onamo ide samo u hitnim slučajevima - dodaje.

Njena obitelj živi pored grada Jaéna, u Andaluziji, gdje se prostiru polja maslina. Ovih dana se svakodnevno čuju preko telefona ili Skypea.

María ih je za Uskrs namjeravala posjetiti. Posebno se veselila susretu sa sestrom i malom nećakinjom, međutim otkazan je let kojim je trebala stići u rodni kraj.

- Bila mi je velika želja prošetati tamošnjim ulicama...Vidjeti mjesto koje mi je nekada bilo dom - kaže María s tugom u glasu. - No koronavirus mi je oduzeo tu mogućnost -.