'Umjetna inteligencija ubrzava otkrivanje raka. Pacijentima to nije dostupno preko HZZO-a'

Umjetna inteligencija skraćuje vrijeme otkrivanja karcinoma, daje nam veće povjerenje i sigurnost za pacijenta i za liječnika te za 30 do 50 posto ubrzava cijelu proceduru liječenja. Nažalost naša dijagnostika u kojoj nam umjetna inteligencija pomaže nije dostupna pacijentima preko HZZO-a. Nemamo ugovor s njima, iako smo ga tražili. Dostupan je samo određeni broj zahvata, ali ne i dijagnostika. To nas čini nesretnima. Teško je tako raditi, željeli bismo znati neke okvire da znamo na što računati. Istovremeno imamo potpisan ugovor s BiH za liječenje pacijenata preko njihovog zavoda i to bez limita. Takav je način puno prihvatljiviji jer mi moramo imati plan. Teško je raditi kad imate rascjepkani broj ugovorenih poslova - izjavio je prof. dr. Dragan Schwarz, ravnatelj Specijalne bolnice za liječenje karcinoma Radiochirurgia.

Riječ je o bolnici koja je postala referentni centar Siemens Healthineersa za primjernu umjetne inteligencije u planiranju radioterapije i radiokirurgije.

Prof. dr. Schwarz proveo je medije u obilazak bolnice i pokazao dva najnovija uređaja ultra HD MR snage 3 Tesla - model magnetom i ultra HD dual energy PET CT uređaj - model Biograph Vision 600 s karakteristikama koje redefiniraju granice snimanja.

- Kada se snimanja na navedenim uređajima završe, softver pomoću umjetne inteligencije sam pronalazi sumnjive lezije, točno lokalizira lezije unutar organa, mjeri veličinu lezija i daje volumen lezija te ih uspoređuje s istim lezijama na eventualno ranije napravljenim snimkama i daje informacije radi ki se o regresiji ili progresiji bolesti. Uz sumnjive lezije, umjetna inteligencija daje i puno dodatnih preciznih podataka o stanju pojedinih organa. Umjetna inteligencija ima visoku osjetljivost i smanjuje mogućnost da prilikom analize snimaka ništa nije predviđeno te da će sve promjene biti analizirane - kazao je prof. dr. Schwarz.

'Na Ministarstvu i HZZO-u je da odraslim pacijentima omoguće da se liječe kod nas'

Umjetna inteligencija kaže, tako može analizirati podatke prisutne na snimkama koji nisu vidljivi okom ili koji se objektivno teško mogu uočiti pregledom kod radiologa.

- Naša je bolnica integrirala Siemens Healthineers sustav umjetne inteligencije u svoj radni proces, a on nam pomaže povećati dijagnostičku preciznost pri interpretaciji medicinskih slika. Naši stručnjaci se spajaju uživo na taj sustav, a umjetna inteligencija označava sve što je sumnjivo. Nakon toga liječnici provjeravaju sve što umjetna inteligencija pokazuje i onda to interpretiraju - naglasio je prof. Schwarz.

Opisao je kako rade na molekularnom intelektualnom navigatoru i da se proces odvija u realnom vremenu.

- Dio pacijenata bez pripreme može doći i ide nakon pola sata doma. Isto tako treba naglasiti da svi djecu do 18 godina posve besplatno radiokirurški liječimo. Na Ministarstvu zdravstva i HZZO-u je da odraslim pacijentima omoguće da se liječe kod nas na teret zdravstvenog. Naše je bilo da dovedemo ovakvu tehnologiju u Hrvatsku - istaknuo je.

Posljednjih pet godina koriste umjetnu inteligenciju u svom radu i obavili su preko 10.000 radiokirurških zahvata.

Prilikom obilaska bolnice razgovarali smo s pacijentom iz Čakovca koji u Radiochirurgiji liječi karcinom prostate.

- O ovoj bolnici mogu reći sve najbolje. Ovdje je prije svega fantastičan pristup osoblja od prvog javljanja na šalter pa na dalje. Sreća da preko HZZO-a mogu dobiti liječenje u ovoj klinici jer se sad liječenje završava s pet zračenja, a nekad se moralo doći na 30 tura zračenja - kazao je Milan Radinović iz Čakovca, koji je na sistematskom doznao za karcinom.