'Oprostite, dragi Benkovčani, što ćemo još jednom s vašeg terena slati poruke slobode'

Piše Snježana Krnetić,
Pozivaju Benkovčane i sve ostale građane da u subotu u miru i tišini, uzmu kamen s obližnjeg neasfaltiranog parkirališta i u tišini slože u malu hrpu na centru pozornice pod malom zastavom Republike Hrvatske

Nakon što je u Benkovcu spriječen festival 'Nosi se', njegov umjetnički voditelj Juraj Aras za subotu je najavio mirni prosvjed. Mirni prosvjed/performans održat će se u tišini od 18 do 19 sati u Benkovcu na platou iza Gradske knjižnice, a puštat će se tonski zapis propovijedi mons. Mate Uzinića održane 15. kolovoza 2025. koja završava stihovima Arsena Dedića.

- Nakon što smo se odgodom povukli s programom 25. kolovoza 2025. zbog mira u Benkovcu, prosvjednici okupljeni oko nekih braniteljskih udruga ipak su odlučili poslati poruku neslaganja i proslaviti svoju pobjedu pred praznim prostorom pozornice iza Gradske knjižnice. Slavlje praznog prostora za umjetnika je poziv da ga ispuni. Poziv je i braniteljima da ga ispunimo zajedno - stoji u objavi.

Pozivaju Benkovčane i sve ostale građane dobre volje, raznih svjetonazora da u miru i tišini, uzmu kamen s obližnjeg neasfaltiranog parkirališta i dostojanstveno u tišini, jedan po jedan, slože u malu hrpu na centru pozornice pod malom zastavom Republike Hrvatske kako bi se prazan izvedbeni prostor ispunio sadržajem koji simbolizira slobodu, zajedništvo i mir. 

Kamen, je navodi se, simbol naše zemlje, čvrstoće i izgradnje. Aras poziva sve da se da gotovo u komemorativnoj atmosferi bez politiziranja pošalje poruka te da se potom svim okupljeni raziđu u miru te zatim upute u Šibenik na Fališ.

- Oprostite nam dragi Benkovčani što ćemo još jednom s vama i s vašeg terena slati poruke slobode ali ova je situacija veća i od festivala Nosi se i od Benkovca. Benkovac je danas postao kolateralna žrtva ideoloških napetosti u našoj Republici. Važno je pokazati da možemo u Benkovcu održati ravnotežu bez gorkog osjećaja da je jedan umjetnički festival neopravdano otjeran. To je važno na simboličkoj razini. Za grad i za državu - poručio je umjetnički voditelj festivala 'Nosi se'.

Festival ide dalje u druge gradove već prema mogućnostima, jer mora doći kraju. 

- U Benkovac će se vratiti kad se u gradu ponovo javi želja da se scenski gledamo u miru i dobroj atmosferi. Nadamo se da će to biti uskoro - poručio je Aras.

Onima koji im se žele pridružiti preporučio je da za parking koristite kod Tommyja, Plodina, autobusnog kolodvora ili kod škole.

