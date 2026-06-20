Umrla je književnica i novinarka Slavenka Drakulić (76)

Slavenka Drakulić, naša najpoznatija suvremena književnica u svijetu, autorica i novinarka, umrla je u 77. godini života, piše Jutarnji list. Nedavno je objavila svoju novu knjigu 'Zašto nisam naučila kuhati', kod svojeg hrvatskog izdavača Frakture.

Slavenka Drakulić rodila se 4. srpnja 1949. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i urednica u časopisima Start i Danas, a kasnije je surađivala s brojnim uglednim svjetskim novinama i časopisima, među kojima su The New York Times, The Guardian i The New Republic. U javnu raspravu uvela je feminističke teme, a prvu publicističku knjigu objavila je 1984. pod nazivom 'Smrtni grijesi feminizma: Ogledi o mudologiji' i ušla u burnu, intelektualno poticajnu raspravu s Igorom Mandićem. Prvi roman 'Hologrami straha' objavila je tri godine kasnije. Knjiga je imala velik odjek na području cijele Jugoslavije, a Drakulić je u suvremenu književnost na impresivan način uvela ženski, autobiografski diskurs. Uz to, pisala je i za naš tjednik Express i za 24sata.

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Početkom devedesetih, zajedno - Jelenom Lovrić, Radom Iveković, Vesnom Kesić i Dubravkom Ugrešić - bila je meta mizoginog i nacionalističkog napada kada su prozvane izdajicama u tekstu pod naslovom 'Vještice iz Rija', objavljenom u Globusu.

U svojim djelima bavila se temama feminizma, položaja žena, života u komunizmu i postkomunizmu te ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Njezine knjige prevedene su na mnoge jezike i stekle su međunarodno priznanje.

Među njezinim najpoznatijim djelima su Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali, Balkan Express, Oni ne bi ni mrava zgazili i Café Europa. Zbog kritike nacionalizma početkom 1990-ih godina neko je vrijeme živjela u Švedskoj.

Bila je u braku sa švedskim novinarom Richardom Swartzom, a njezina kći je autorica Rujana Jeger.