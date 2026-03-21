Obavijesti

News

Komentari 0
BIVŠI ŠEF FBI-JA

Umro je Robert Mueller. Istraživao je li Putin doveo Trumpa na vlast 2017

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Tom Brenner

Ministarstvo pravosuđa imenovalo ga je posebnim tužiteljem kako bi preuzeo istragu o ruskom uplitanju u izbore, nakon što je predsjednik Trump smijenio tadašnjeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja.

Robert Mueller, odlikovani vijetnamski veteran i bivši direktor FBI-a koji je postao lice jedne od najšokantnijih političkih istraga u modernoj američkoj povijesti, preminuo je u petak u 81. godini. Njegova obitelj potvrdila je vijest u subotu, navodeći da je preminuo nakon dugogodišnje borbe s Parkinsonovom bolešću, koja mu je dijagnosticirana 2021. godine.

Rođen u imućnoj njujorškoj obitelji, diplomirao je na Princetonu prije nego što se pridružio marincima. Služio je kao zapovjednik voda u Vijetnamu, gdje je ranjen i odlikovan Brončanom zvijezdom za hrabrost i Purpurnim srcem.

FILE PHOTO: Former Special Counsel Robert Mueller testifies during House Intelligence Committee hearing on the Mueller Report on Capitol Hill in Washington
Foto: Jonathan Ernst

Njegova karijera kulminirala je 2001. godine, kada ga je predsjednik George W. Bush imenovao direktorom FBI-a. Na dužnost je stupio samo tjedan dana prije terorističkih napada 11. rujna. 

Na čelu FBI-a ostao je 12 godina, duže od bilo koga nakon J. Edgara Hoovera, nakon što mu je predsjednik Barack Obama produljio mandat.

Istraga koja je potresla Ameriku

Nakon što se 2013. povukao u mirovinu, Mueller se vratio u središte zbivanja u svibnju 2017. Ministarstvo pravosuđa imenovalo ga je posebnim tužiteljem kako bi preuzeo istragu o ruskom uplitanju u izbore, nakon što je predsjednik Trump smijenio tadašnjeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: Kevin Lamarque

Istraga posebnog tužitelja Muellera, koja je trajala 22 mjeseca, rezultirala je podizanjem optužnica protiv 34 pojedinca, uključujući nekoliko bliskih Trumpovih suradnika poput šefa kampanje Paula Manaforta i savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, te protiv ruskih obavještajnih časnika i tri ruske tvrtke.

U ožujku 2019. Mueller je predao svoj izvještaj na 448 stranica. U njemu je zaključeno da se Rusija "sveobuhvatno i sustavno" uplela u izbore s ciljem pomoći Trumpu i nanošenja štete Hillary Clinton. Međutim, u izvještaju stoji i ključna rečenica: "istraga nije utvrdila da su članovi Trumpove kampanje sudjelovali u zavjeri ili koordinaciji s ruskom vladom u njezinim aktivnostima."

Najkontroverzniji dio bavio se pitanjem ometanja pravde. Mueller je detaljno opisao deset epizoda u kojima je Trump pokušao utjecati na istragu, ali je odustao od donošenja pravnog zaključka.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026