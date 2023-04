Umro je Smiljko Sokol: Bio je Tuđmanov ministar i bivši predsjednik Ustavnog suda

Bivši ministar i predsjednik Ustavnog suda, prof. dr. sc. Smiljko Sokol umro je u 83. godini.

Sokol je bio i profesor ustavnog prava te posebni savjetnik za pravna pitanja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, saborski zastupnik i sudac Ustavnoga suda.

Hrvatski pravnik Smiljko Sokol rođen je u Zagrebu 25. studenoga 1940. Doktorirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1965. predavao ustavno pravo - redoviti profesor bio je od 1986., a dekan od 1989. do 1991.

Bio je ministar bez portfelja u Vladi RH od 1992. do 1993., posebni savjetnik Predsjednika Republike za pravna pitanja od 1993. do 1999., saborski zastupnik od 1995. do 1999. godine te sudac Ustavnoga suda od 1999. do 2007. i njegov predsjednik, od 1999. do 2003.

Smiljko Sokol sudjelovao je u izradi Ustava i zakona.

Glavna djela Smiljka Sokola su: "Država" (koautor, 1977), "Ustavno pravo i političke institucije: (SFRJ i komparativno)" (koautor, 1981.), "Organizacija vlasti: političke ideje, ustavni modeli, zbilja" (koautor, 1988), "Politička i ustavna povijest jakobinskog razdoblja francuske revolucije" (1989), "Ustavno pravo" (koautor, 1992).

Vijest o smrti prof. dr. sc. Smiljka Sokola objavio je na Facebooku dekan zagrebačkog Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Ivan Koprić.

"Dvije su se tužne vijesti zamalo stopile u jednu. U razmaku od samo dva tjedna Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ostao je bez dvojice vrsnih umirovljenih profesora. Dana 30. ožujka umro je prof. dr. sc. Budislav Vukas, profesor međunarodnog prava. Danas je umro prof. dr. sc. Smiljko Sokol, profesor ustavnog prava", napisao je Koprić i dodao:

"Hrvatska enciklopedija o njima donosi kratke zapise, dok ćemo ih se mi, njihovi studenti i kolege, sjećati po mnogim životnim situacijama, ispitima i smijehu, zgodama i nezgodama, javnim i privatnim izjavama, kao i znanstvenom, stručnom nastavnom i javnom radu".

Koprić je još jednom izrazio sućut njihovim obiteljima, rodbini, prijateljima, kolegama i svima koji su ih voljeli, u ime Pravnog fakulteta i svoje osobno ime.

"Neka im je vječna slava i hvala. Počivali u miru", napisao je Koprić na Facebooku.

