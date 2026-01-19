Obavijesti

News

Komentari 5
U 74. GODINI

Umro Miroslav Aleksić, srpski profesor glume kojeg je više učenica optužilo za silovanje...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Umro Miroslav Aleksić, srpski profesor glume kojeg je više učenica optužilo za silovanje...
Foto: Marija Mladjen

Prije pet godina poznata srpska glumica Milena Radulović ispričala je kako ju je Aleksić silovao dok je kao 17-godišnjakinja pohađala njegovu školu. Nakon tog istupa uskoro se oglasilo više glumica...

Admiral

U 74. godini preminuo je srpski redatelj, scenarist i vlasnik škole glume "Stvar srca" Miroslav Mika Aleksić, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje svojih učenica, piše Nova.rs.

Prije pet godina poznata srpska glumica Milena Radulović ispričala je kako ju je Aleksić silovao dok je kao 17-godišnjakinja pohađala njegovu školu. Nakon njezina istupa oglasilo se još nekoliko djevojaka koje su prepričale kako su i one bile Aleksićeve žrtve.

Nakon optužbi je priveden, podignuta je optužnica zbog kaznenih djela silovanja i nedopuštenih spolnih radnji nad sedam polaznica njegove škole. Neko vrijeme bio je u pritvoru, kasnije je pušten da se brani sa slobode.

Sudski proces bio je pun odgoda, najčešće se Aleksić pravdao lošim zdravstvenim stanjem. Zadnji put na sudu se pojavio u prosincu 2024. godine.

Zbog njegove smrti optužbe nikad neće dobiti sudski epilog.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...
RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026