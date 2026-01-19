Umro Miroslav Aleksić, srpski profesor glume kojeg je više učenica optužilo za silovanje...

U 74. godini preminuo je srpski redatelj, scenarist i vlasnik škole glume "Stvar srca" Miroslav Mika Aleksić, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje svojih učenica, piše Nova.rs.

Prije pet godina poznata srpska glumica Milena Radulović ispričala je kako ju je Aleksić silovao dok je kao 17-godišnjakinja pohađala njegovu školu. Nakon njezina istupa oglasilo se još nekoliko djevojaka koje su prepričale kako su i one bile Aleksićeve žrtve.

Nakon optužbi je priveden, podignuta je optužnica zbog kaznenih djela silovanja i nedopuštenih spolnih radnji nad sedam polaznica njegove škole. Neko vrijeme bio je u pritvoru, kasnije je pušten da se brani sa slobode.

Sudski proces bio je pun odgoda, najčešće se Aleksić pravdao lošim zdravstvenim stanjem. Zadnji put na sudu se pojavio u prosincu 2024. godine.

Zbog njegove smrti optužbe nikad neće dobiti sudski epilog.