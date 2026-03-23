UN otvara vrata intervenciji u ključnom naftnom koridoru

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora.

Nacrt teksta u koji je uvid imao AFP, a za koji se očekuje da će se mijenjati tijekom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući i teritorijalne vode" obalnih država "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti.

Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu.

Dalje se spominje mogućnost nametanja sankcija onima koji narušavaju takvu slobodu plovidbe.

Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim tjesnacem otkako su iranske snage blokirale ovu ključnu trgovačku rutu.

Bahrein je, u ime zaljevskih država, već pokrenuo rezoluciju koju je sredinom ožujka usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.