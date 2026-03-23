UN otvara vrata intervenciji u ključnom naftnom koridoru

Tekst zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora.

Nacrt teksta u koji je uvid imao AFP, a za koji se očekuje da će se mijenjati tijekom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući i teritorijalne vode" obalnih država "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti.

Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu.

PAST ĆE TEMPERATURE Sunčano u utorak, a onda stiže nagla promjena, bit će i snijega!
Sunčano u utorak, a onda stiže nagla promjena, bit će i snijega!

Dalje se spominje mogućnost nametanja sankcija onima koji narušavaju takvu slobodu plovidbe.

Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim tjesnacem otkako su iranske snage blokirale ovu ključnu trgovačku rutu.

Bahrein je, u ime zaljevskih država, već pokrenuo rezoluciju koju je sredinom ožujka usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.

Iran lansirao balističke rakete, Izrael uzvraća udarima. Više od tisuću poginulih u Libanonu...
IZ MINUTE U MINUTU

Iran lansirao balističke rakete, Izrael uzvraća udarima. Više od tisuću poginulih u Libanonu...

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
TEŠKA VREMENA

PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.
FOTO BMW-om se zabio u tramvajsku stanicu Zagrebu. 24sata prvi na mjestu užasa
KAOS U ZAGREBU

FOTO BMW-om se zabio u tramvajsku stanicu Zagrebu. 24sata prvi na mjestu užasa

Prema riječima čitateljice, udarac se toliko jako čuo da je zbog njega iskočila iz kreveta. Osim policije, na mjestu nesreće bile su i dvije Hitne pomoći

