UN stručnjaci: Epsteinovi dosjei mogli bi predstavljati ozbiljne zločine protiv čovječnosti

Piše HINA,
Foto: Pixsell/Jmail.world/Screenshot

Milijuni dosjea povezani s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti, upozorili su UN stručnjaci za ljudska prava

"Stručnjaci navode da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Američko ministarstvo pravosuđa počinjeni u kontekstu supremacistčkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini, pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica", izvijestio je Reuters kasno utorak.

"Razmjeri, priroda, sustavnost i transnacionalni doseg ovih zločina protiv žena i djevojčica toliko su ozbiljni da bi se za neke od njih razumno moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti", naveli su stručnjaci u izjavi.

Istaknuli su da optužbe iz dosjea zahtijevaju neovisnu, temeljitu i nepristranu istragu te da bi se trebalo ispitati i kako je bilo moguće da se takvi zločini događaju tako dugo.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Zakon, koji je u studenom prošle godine sa širokom dvostranačkom podrškom odobrio Kongres, nalaže da svi dosjei povezani s Epsteinom budu javno objavljeni.

UN stručnjaci izrazili su zabrinutost zbog "ozbiljnih propusta u poštivanju propisa i pogrešnih redakcija" koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama. Dosad je u objavljenim dokumentima identificirano više od 1.200 žrtava.

"Oklijevanje da se informacije u potpunosti otkriju ili da se prošire istrage ostavilo je mnoge preživjele traumatizirane, izložene onome što opisuju kao 'institucionalno manipuliranje'“, naveli su stručnjaci.

Objava dokumenata Ministarstva pravosuđa otkrila je Epsteinove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta – i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe za prostituciju, uključujući traženje maloljetne djevojke.

Epstein je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. nakon što je ponovno uhićen zbog federalnih optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnika. Njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom.

