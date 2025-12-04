Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Europska unija, ne usvoji...
UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece
Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da osigura hitan, siguran i bezuvjetan povratak sve ukrajinske djece prisilno premještene ili deportirane tijekom rata u Ukrajini te se poziva Moskva da prestane s tom praksom.
Rezoluciju je usvojila 91 država članica Opće skupštine UN-a, uključujući Sjedinjene Države, uz 57 suzdržanih glasova, a Rusija i 11 drugih zemalja glasale su protiv, javlja Reuters.
Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Europska unija, ne usvoji.
"Svaki glas za rezoluciju je podrška lažima, ratu i sukobima. Svaki glas protiv je glas za mir", rekla je zamjenica ruskog veleposlanika pri UN-u Marija Zabolotskaja Općoj skupštini uoči glasovanja.
Rezolucije Opće skupštine nisu obvezujuće. Prva dama SAD-a Melania Trump izjavila je u listopadu da je u "otvorenoj komunikaciji" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su neka djeca vraćena svojim obiteljima, te da će ih uskoro biti vraćeno još.
Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je nalog za uhićenje Putina u ožujku 2023., optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine, potez koji je Rusija odbacila kao "skandalozan i neprihvatljiv". Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu desetaka tisuća djece i njihovo prebacivanje u Rusiju ili na teritorij koji je okupirala Rusija bez pristanka njihovih obitelji ili skrbnika.
Moskva je prethodno izjavila da ruska vojska "štiti ranjivu djecu od ratnih zona".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+