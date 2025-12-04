Obavijesti

NA OPĆOJ SKUPŠTINI

UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece

Piše HINA,
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Europska unija, ne usvoji...

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da osigura hitan, siguran i bezuvjetan povratak sve ukrajinske djece prisilno premještene ili deportirane tijekom rata u Ukrajini te se poziva Moskva da prestane s tom praksom.

Rezoluciju je usvojila 91 država članica Opće skupštine UN-a, uključujući Sjedinjene Države, uz 57 suzdržanih glasova, a Rusija i 11 drugih zemalja glasale su protiv, javlja Reuters.

Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Europska unija, ne usvoji.

STRAVA Ovo je sin ukrajinskog političara kojeg su ubili u Beču. Mučili su ga i zapalili. Detalji su jezivi
Ovo je sin ukrajinskog političara kojeg su ubili u Beču. Mučili su ga i zapalili. Detalji su jezivi

"Svaki glas za rezoluciju je podrška lažima, ratu i sukobima. Svaki glas protiv je glas za mir", rekla je zamjenica ruskog veleposlanika pri UN-u Marija Zabolotskaja Općoj skupštini uoči glasovanja.

Rezolucije Opće skupštine nisu obvezujuće. Prva dama SAD-a Melania Trump izjavila je u listopadu da je u "otvorenoj komunikaciji" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su neka djeca vraćena svojim obiteljima, te da će ih uskoro biti vraćeno još.

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je nalog za uhićenje Putina u ožujku 2023., optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine, potez koji je Rusija odbacila kao "skandalozan i neprihvatljiv". Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu desetaka tisuća djece i njihovo prebacivanje u Rusiju ili na teritorij koji je okupirala Rusija bez pristanka njihovih obitelji ili skrbnika.

Moskva je prethodno izjavila da ruska vojska "štiti ranjivu djecu od ratnih zona".

