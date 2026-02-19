Obavijesti

'UGODAN SUSRET'

Unatoč kontroverzama Čović primio Thompsona u Mostaru

Piše HINA,
Mostar: Konferencija za medije nakon sastanka HDZ-a BiH i "Trojke" | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Predsjednik HDZ-a BiH nazvao ga prijateljem, dok bošnjački i srpski političari traže sankcije zbog fašističkih obilježja i pozdrava

Admiral

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović primio je u četvrtak u svom uredu u Mostaru hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona kojega je nazvao prijateljem.

”Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine“, objavljeno je kratko uz fotografiju na X profilu čelnika HDZ-a BiH.

Ovaj susret dolazi nakon niza negativnih komentara bošnjačkih i srpskih političkih stranaka iz BiH, kao i međunarodnih organizacija zbog njegova dva koncerta u Širokom Brijegu. Na tim koncertima se gestikuliralo dizanjem ruku koji se povezuju s fašizmom, te njegove pjesme Bojne Čavoglave u sklopu koje se pozdravlja ‘Za dom spremni’, kojega su koristile ustaše.  

HDZ 1990. je ocijenio kako se Hrvati ne trebaju nikome pravdati zbog nastupa Thompsona i domoljubnih okupljanja i poruka, dok je pak HSP BiH naveo kako ne prihvaćaju nametanje kolektivne krivnje Hrvatima. 

Jučer se o koncertu oglasilo i Izaslanstvo Europske unije u BiH koje je osudilo fašistička obilježja i pozdrave, te pozvalo na sankcioniranje odgovornih. 

Više bošnjačkih i srpskih dužnosnika zatražilo je zabranu održavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona, a Tužiteljstvo BiH je na temelju anonimnih kaznenih prijava pokrenulo provjere navoda.

