Unatoč zabrani migranti dolaze u Unsko-sansku županiju pa nastavljaju prema Hrvatskoj

Ilegalni migranti i dalje pristižu u pretrpanu Unsko-sansku županiju unatoč zabrani. Prevoze se iz Republike Srpske autobusima do međuentitetske granice otkuda nastavljaju pješke u pokušaju da se dokopaju Hrvatske

<p>Kako je za portal Klix potvrdio županijski premijer Mustafa Ružnić, unatoč zabrani dolaska migranata ne postoji način da se sankcionira Republiku Srpsku koja sustavno dovozi migrante do općine Ključ.</p><p>- U tom dijelu do Ključa se jednostavno ne poštuje odluka. I dalje autobusi normalno prevoze ilegalne migrante, i dalje vrše trgovinu robljem. Prijevoznici njih tu dovezu, migranti izlaze, a oni se vrate nazad - rekao je Ružnić.</p><p>Po njegovim riječima jedino postoji mogućnost da kazne prijevoznika iz te županije, ali ne i one koji dolaze iz Republike Srpske.<br/> Nakon što je broj migranata premašio 10.000, a situacija prijeti eskalacijom, vlasti Unsko-sanske županije zabranile su dolazak migranata autobusima, čemu se odmah usprotivio srpski član BiH Predsjedništva Milorad Dodik. Kao što je i najavio, ilegalni migranti se dovoze na međuentitetsku granicu s ovom županijom.</p><p>Na području Unsko-sanske županije trenutačno je najmanje deset tisuća ilegalnih migranata koji iz tog dijela Bosne i Hercegovine pokušavaju ući u Hrvatsku i nastaviti dalje prema EU-u.</p>