OPASNE POSLJEDICE

UNICEF: Visoko prerađena hrana ugrožava djecu diljem svijeta

Piše HINA,
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Analiza je proučavala u kojoj mjeri takozvana ultraprerađena hrana (UPF) prednjači u svakodnevici mladih diljem svijeta

Djeca diljem svijeta jedu sve više visoko prerađene hrane, što ima opasne posljedice za njihovo zdravlje, razvoj i mentalnu dobrobit, pokazuje analiza agencije Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) objavljena u srijedu. Analiza je proučavala u kojoj mjeri takozvana ultraprerađena hrana (UPF) prednjači u svakodnevici mladih diljem svijeta.

Izvješće se temelji na nedavno objavljenom nizu istraživanja u medicinskom časopisu The Lancet, koje pružaju pojedinosti o zdravstvenim rizicima i ulozi industrije u širenju takvih proizvoda. 

Ultraprerađena hrana se često sastoji od mješavine šećera, soli, nezdravih masti, industrijskog škroba i brojnih aditiva poput emulgatora, prehrambenih boja i pojačivača okusa. Izvješće upozorava da su mnoga djeca izložena tim proizvodima u ranim godinama svog života te da čak i mala djeca u ekstremnom siromaštvu često konzumiraju zaslađena pića.

U 11 zemalja koje se proučavalo, to je bio slučaj sa između 10 i 35 posto djece mlađe od pet godina. Potrošnja te hrane se nastavlja povećavati s godinama, a 60 posto adolescenata je konzumiralo najmanje jedan zaslađeni proizvod dan prije sudjelovanja u anketi. U mnogim industrijaliziranim zemljama preko 50 posto dnevnih kalorija odnosi se na ultraprerađenu hranu. 

Prema analizi, ta hrana maksimira profit za industriju, ali nije prikladna za djecu. Ultraprerađena hrana potiče pretilost jer je bogata kalorijama te se njom lako prejesti, a istovremeno potiče poremećaj hranjenja jer pruža malo vitamina i minerala te zamjenjuje zdravu hranu. Studije također pokazuju veze s poremećajima rasta, depresijom, hiperaktivnošću i poteškoćama u nastavi.

