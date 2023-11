'Odveo sam unuku u Srbiju iz doma u Hrvatskoj. Sad mi šalju europski uhidbeni nalog'

Curicu više nećete vidjeti, u Srbiji je. Zovem samo da vam javim da ne brinete, rekao je Miroslav Veršegija odgajateljici jednog dječjeg doma u Hrvatskoj u lipnju prošle godine. Protiv njega, djeda otete djevojčice, hrvatske vlasti podigle su optužnicu zbog kaznenog djela oduzimanja djeteta, a sad je Općinski sud u Osijeku izdao i europski uhidbeni nalog za njegovo uhićenje, piše Kurir i dodaje kako mu je rješenje europskog uhidbenog naloga stiglo prije tjedan dana.

- Za to je predviđena kazna do 10 godina zatvora, ja sam odvjetnici ispričao sve što se dogodilo, od odvođenja djeteta u dom do trenutka kad sam je uzeo iz doma - rekao je Veršegi za Kurir.

Kontaktirali smo Općinski sud u Osijeku. Rekli su nam kako moramo poslati upit pa smo to učinili.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

'Neću ići tamo, uhitit će me'

Ročište u Osijeku, tvrdi Kurir, trajalo je 10 minuta.

- Odvjetnica mi je prenijela da je sudac rekao da će maknuti hrvatsku i međunarodnu potjernicu ako se pojavim na sljedećem ročištu, ali neću ići tamo jer će me zatvoriti. Srbija me mogla izručiti, a sad je glupo da ja tamo idem u zatvor - dodao je.

Njegova odvjetnica Jasminka Pavlović kaže kako Srbija nije dužna izručiti Miroslava po tom europskom uhidbenom nalogu.

- Njemu će svakako tamo suditi u odsustvu. Odvjetnica iz Hrvatske ga je kontaktirala i ona će ga braniti. Da se odazove na ročište, bio bi u istražnom zatvoru - rekla je odvjetnica.

'Dijete je kod mene i ne vraća se'

Veršegi je 19. lipnja prošle godine iz Srbije došao u dom na istoku Hrvatske kako bi vidio unuku. Sudskom odlukom bili su mu odobreni susreti jednom tjedno tijekom kojih je dijete smio odvesti i izvan doma.

To je ranije i činio u više navrata te nije bilo nikakvih problema, odnosno uvijek bi dijete vratio na vrijeme zbog čega djelatnici doma nisu imali razloga sumnjati da to neće učiniti i ovoga puta. No, ovoga puta djed je sjeo s unukom u auto i krenuo na granični prijelaz Šid.

Granicu je prešao u 11.37 istoga dana.

Samo on je imao pravo viđanja

Miroslav Veršegi ima dvojno državljanstvo, hrvatsko i srpsko.

U Srbiji je i majka djeteta, državljanka Srbije, otac djedeta, koji također ima dvojno državljanstvo, radio je neko vrijeme u Hrvatskoj.

Sudskom odlukom oboje su bili lišeni prava na roditeljsku skrb, dijete je povjereno na skrb ustanovi, a pravo viđanja imao je samo djed.

- Moj sin je u Hrvatskoj zbog posla platio susjedi da pričuva njegovu kćer nekoliko dana. To je netko prijavio i Centar za socijalnu skrb ju je oduzeo. Imali su namjeru da ju daju na usvajanje, morao sam to spriječiti - rekao je ranije djed koji tvrdi kako je unuka plakala prilikom svakog posjeta da želi doma i da ga je molila da je ne vraća tamo.