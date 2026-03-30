KONSTRUKTIVAN SASTANAK

Uoči Vijeća: Butković najavio razgovore o ključnim pitanjima

Piše HINA,
Zagreb: Ministar Butković predstavio nove akte za cestovni i pomorski promet | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu održat će se na prijedlog premijera Plenkovića.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u ponedjeljak da očekuje konstruktivan sastanak na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, koja će se održati 1. travnja, i da je dobro da se sjednica održi. Butković nije htio komentirati detalje ističući da je dobro da se sjednica održi i da će se tek vidjeti kakva će biti. "Dobro je da se održava i Vlada intenzivno radi na tome da rješava stvari kad govorimo o krizi uzrokovanoj ratom i znate da smo prošli tjedan donijeli odluke vezano uz cijenu goriva, struje i plina. Pratimo situaciju. Imat ćemo za tjedan dana opet odluku o cijeni eurosupera i eurodizela i Vlada se s time nosi i nalazi rješenja", naglasio je Butković.

Dodao je i da se ulaže u obranu i da izdvajanja nikad nisu bila veća. 

"Ali sad tu treba s predsjednikom (Republike) sjesti i razgovarati o tim temama", rekao je Butković ne želeći ulaziti u detalji jer, kaže, nije član ni jednog ni drugog tijela. 

 Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održat će se u srijedu, 1. travnja, na prijedlog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je predsjednik Republike Zoran Milanović prihvatio. Premijer je ranije novinarima rekao da je dnevni red utvrđen i da je sve dogovoreno na razini predstojnika ureda.

 Dnevni red još nije poznat no teme će se sigurno odnositi na aktualne ratove na Bliskom istoku i Ukrajini, a vjerojatno će se raspravljati i o modernizaciji Hrvatske vojske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

