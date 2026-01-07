Obavijesti

Upad u Venezuelu označio kraj iluzija o međunarodnom pravu!

Piše Boris Rašeta,
Foto: Tuane Fernandes

SAD je nakon 2. svjetskog rata kreirao oko 80 državnih udara i atentata na državnike.

”Stvarnim svijetom vlada sila”, rekao je Trumpov savjetnik Stephen Miller. Amerika je kidnapirala predsjednika Venezuele i odvela ga na suđenje u New York. Na prvi pogled to je sovjetski model. Sovjeti su tako 1956. oteli mađarskog premijera Imre Nagya, a Čeha Dubčeka s mjesta šefa partije poslali na radno mjesto lugara (Staljin je ženu Nikolaja Buharina poslao u cementaru u Kazahstan).

Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'
Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...
Očito nitko ne želi usluge koje nudi ovaj bračni par preko svoje tvrtke. Vladimira sad želi na kući zbog čije renovacije je dobila optužnicu zaraditi čak 79 posto više, a morala je naći i posao u prodavaonici rabljene robe...

