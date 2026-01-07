SAD je nakon 2. svjetskog rata kreirao oko 80 državnih udara i atentata na državnike.
Upad u Venezuelu označio kraj iluzija o međunarodnom pravu!
Čitanje članka: < 1 min
”Stvarnim svijetom vlada sila”, rekao je Trumpov savjetnik Stephen Miller. Amerika je kidnapirala predsjednika Venezuele i odvela ga na suđenje u New York. Na prvi pogled to je sovjetski model. Sovjeti su tako 1956. oteli mađarskog premijera Imre Nagya, a Čeha Dubčeka s mjesta šefa partije poslali na radno mjesto lugara (Staljin je ženu Nikolaja Buharina poslao u cementaru u Kazahstan).
