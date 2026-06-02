UPALJEN ALARM

UPOZORENJE DHMZ-A: Moguće i grmljavinske oluje! Pripazite

Split: Ljetni pljusak na splitskoj rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Veći dio utorka bit će topao i pretežno sunčan, no navečer sa zapada dolazi pogoršanje vremena. Srijeda donosi nestabilnosti, lokalno obilnu kišu i osjetan pad temperature

Nakon nekoliko ugodnih i toplih dana, Hrvatsku očekuje izražena promjena vremena. Iako će utorak u većem dijelu zemlje proteći uz obilje sunca i visoke temperature, meteorolozi upozoravaju da se već navečer situacija značajno mijenja, javlja DHMZ. Tijekom dana prevladavat će pretežno vedro vrijeme uz povremeno povećanje naoblake. Oborine se uglavnom ne očekuju, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 stupnjeva Celzija. Uz obalu će mjestimice biti i vrlo toplo, s temperaturama koje bi mogle dosegnuti oko 30 stupnjeva. Jutarnje sate u pojedinim dijelovima unutrašnjosti obilježit će magla i sumaglica, što bi moglo otežavati vidljivost na cestama.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, većinom južnog i jugozapadnog smjera, dok će na istoku i sjeverozapadu povremeno puhati sjeverozapadnjak. Na Jadranu će prevladavati jugo koje će prema kraju dana postupno jačati.

No, stabilno vrijeme neće dugo potrajati. U večernjim satima i tijekom noći sa zapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinsko nevrijeme. Prvi na udaru bit će sjeverni Jadran i područje Gorskog kotara.

Srijeda donosi potpuno drukčiju vremensku sliku. Očekuje se promjenjivo i većinom oblačno vrijeme uz čestu kišu i grmljavinske pljuskove. Ponegdje su moguće i veće količine oborine u kratkom vremenu.

Temperature će pritom osjetno pasti pa će se najviše dnevne vrijednosti uglavnom kretati između 19 i 24 stupnja, dok će u gorskim krajevima biti još svježije.

Nestabilno vrijeme zahvatit će gotovo cijelu zemlju. U unutrašnjosti su izgledni jači pljuskovi, a vjetar će tijekom poslijepodneva okretati na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Na istoku zemlje povremeno može biti i pojačan.

Ni na moru situacija neće biti mirna. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a tijekom dana vjetar će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Takve okolnosti mogle bi stvarati poteškoće u pomorskom prometu, osobito tijekom prolaska grmljavinskih sustava.

Nakon nestabilne srijede slijedi kratkotrajno smirivanje vremena. Na blagdan Tijelova očekuje se više sunčanih razdoblja i postupna stabilizacija, premda su u jutarnjim satima na istoku i jugu zemlje još mogući poneki zaostali pljuskovi.

Ipak, prema trenutačnim prognostičkim izračunima, ni kraj tjedna neće donijeti potpuno stabilne prilike. Već u petak ponovno raste mogućnost kiše i pljuskova, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok bi se promjenjivo vrijeme uz lokalne nestabilnosti moglo zadržati i tijekom vikenda.

