UŽAS

Upao čovjeku u kuću u Lici pa ga brutalno prebio i prijetio mu...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Upao čovjeku u kuću u Lici pa ga brutalno prebio i prijetio mu...
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Prema izvješću PU ličko-senjske, osumnjičeni je u kući fizički nasrnuo na 62-godišnjaka i udarao ga šakama u glavu. Pritom mu je nanio teške tjelesne ozljede, a nakon napada mu je i prijetio

Muškarac (59) fizički je napao 62-godišnjaka u obiteljskoj kući u mjestu Sinac te ga udarao šakama u glavu. Sve se dogodilo 27. kolovoza oko 17.45 sati. Napadnuti muškarac vlasnik je obiteljske kuće u kojoj je došlo do nasilja.

TEŠKO SU OZLIJEĐENE Užas u Slatini: Autom naletjela na dvije pješakinje, u bolnici su
Užas u Slatini: Autom naletjela na dvije pješakinje, u bolnici su

Prema izvješću PU ličko-senjske, osumnjičeni je u kući fizički nasrnuo na 62-godišnjaka i udarao ga šakama u glavu. Pritom mu je nanio teške tjelesne ozljede, a nakon napada mu je i prijetio.

BLOKIRAN PROMET FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni muškarac je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to za tešku tjelesnu ozljede i prijetnje na štetu 62-godišnjaka. 

