Upao čovjeku u kuću u Lici pa ga brutalno prebio i prijetio mu...

Muškarac (59) fizički je napao 62-godišnjaka u obiteljskoj kući u mjestu Sinac te ga udarao šakama u glavu. Sve se dogodilo 27. kolovoza oko 17.45 sati. Napadnuti muškarac vlasnik je obiteljske kuće u kojoj je došlo do nasilja.

Prema izvješću PU ličko-senjske, osumnjičeni je u kući fizički nasrnuo na 62-godišnjaka i udarao ga šakama u glavu. Pritom mu je nanio teške tjelesne ozljede, a nakon napada mu je i prijetio.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni muškarac je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to za tešku tjelesnu ozljede i prijetnje na štetu 62-godišnjaka.