MOGUĆA PRISUTNOST METALA

Upozorili kupce: Mlinar povlači iz prodaje dio pakiranja kruha

Piše HINA,
Foto: Mlinar, ilustracija, Canva

Opoziv se odnosi na chia, heljdin i fit kruh s rokovima trajanja od 18. do 24. prosinca

Mlinar Pekarska Industrija d.o.o. donio je odluku da, iz predostrožnosti, povuče iz prodaje po dvije serije pakiranja chia, heljdina i fit kruha zbog potencijalne prisutnosti stranog tijela u proizvodu, priopćili su u četvrtak iz kompanije. 

''Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu, metalnog podrijetla. Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije'', izvijestili su iz Mlinara.

BUDITE OPREZNI Plodine povlače cherry rajčice zbog povišene razine pesticida
Plodine povlače cherry rajčice zbog povišene razine pesticida

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokom trajanja između 18. i 24. prosinca. Navedeni proizvodi, zapakirani u plastične vrećice, prodavali su se u trgovačkim lancima te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, dodali su.

Sve kupce koji su kupili proizvod s navedenim rokovima trajanja pozvali su da ih vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, gdje će im, uz predočenje valjanog računa, biti osiguran povrat novca. Povučeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima.

