Upozorili kupce: Mlinar povlači iz prodaje dio pakiranja kruha

Mlinar Pekarska Industrija d.o.o. donio je odluku da, iz predostrožnosti, povuče iz prodaje po dvije serije pakiranja chia, heljdina i fit kruha zbog potencijalne prisutnosti stranog tijela u proizvodu, priopćili su u četvrtak iz kompanije.

''Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu, metalnog podrijetla. Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije'', izvijestili su iz Mlinara.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokom trajanja između 18. i 24. prosinca. Navedeni proizvodi, zapakirani u plastične vrećice, prodavali su se u trgovačkim lancima te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, dodali su.

Sve kupce koji su kupili proizvod s navedenim rokovima trajanja pozvali su da ih vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, gdje će im, uz predočenje valjanog računa, biti osiguran povrat novca. Povučeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima.