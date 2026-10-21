Uprava Filozofskog zabranila je skup 'Upoznajte komuniste': Evo tko su organizatori

Uprava Filozofskog fakulteta u Zagrebu zabranila je održavanje događaja „Upoznajte komuniste” u fakultetskim prostorima. Okupljanje su za 21. listopada u 18 sati najavili Klub studenata Filozofskog fakulteta i Revolucionarni komunistički savez, kao razgovor o marksizmu, komunizmu i revolucionarnim idejama. Odluku su donijeli nakon što su zaprimili brojne reakcije javnosti i akademske zajednice.

Organizatori su na Instagramu pozvali studente na raspravu o komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, znanosti i filozofiji. Najavili su da će posjetitelji moći razgledati komunističku literaturu i novine te razgovarati s članovima Revolucionarnog komunističkog saveza. Program je trebao voditi taj savez, a događaj se trebao održati u prostorima Fakulteta.

Uprava je priopćila da su joj se javili članovi akademske zajednice i drugi zainteresirani. Neki su u dopisima, prema priopćenju Fakulteta, pozvali na uključivanje policije i Sigurnosno-obavještajne agencije. Fakultet je od Kluba studenata zatražio informacije o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima, ali ih nije dobio.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Uvidom u javno dostupne stranice Revolucionarnog komunističkog saveza vidljivo je da se organizacija otvoreno zalaže za revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava, ukidanje institucija, vlade i predsjednika države te izgradnju revolucionarne komunističke partije. Među navedenim ciljevima nalaze se i političko organiziranje mladih i studenata, pridobivanje novih članova te širenje organizacijskog djelovanja, uključujući fakultete."

"Filozofski fakultet bio je i ostat će prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja, akademskog dijaloga i sučeljavanja različitih, pa i radikalnih političkih i društvenih ideja. Kao što je jučer na Danu Fakulteta naglašeno više puta, sloboda mišljenja i govora, demokratske vrijednosti, tolerancija i odgovornost prema društvenoj zajednici temelj je našeg postojanja. Vjerujemo da svi dijelimo mišljenje kako Fakultet mora ostati mjesto kritičkog promišljanja društvenih promjena, a ne poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta. Stoga, budući da organizatori nisu dostavili tražene informacije, Uprava postupajući odgovorno za zakonitost rada i korištenje fakultetskih prostora te sigurnost prisutnih, ne može odobriti održavanje najavljenog događaja u prostorijama i prostorima Fakulteta."

Organizatori

A tko su zapravo organizatori? Revolucionarni komunistički savez na svojim se službenim stranicama predstavlja kao jugoslavenska sekcija Revolucionarne komunističke internacionale, čiji je cilj izgradnja međunarodne komunističke partije i uspostava socijalističkog društva. U programskim osnovama otvoreno zagovaraju ukidanje postojećeg političkog sustava i njegovo zamjenjivanje radničkom vlašću. – Ideja radničke države za koju se zalažemo i za koju se borimo podrazumijeva demontažu sustava buržoaske države i demokracije, ukidanje institucije parlamenta, vlade i predsjednika države, kao i preuzimanje cjelokupne državne vlasti od strane radničkih savjeta i organa koje će radnički savjeti delegirati – navode u svojem programu.

*uz korištenje AI-ja