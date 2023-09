Upucao je i dva sata nije pozvao policiju. Mihaela u glasovnoj poruci: 'Ne možeš mi to pisati'

Osječka javnost još uvijek dijeli i službene i neslužbene informacije vezane za ubojstvo Mihaele B., a razgovori o stravičnom slučaju koji je potresao cijeli grad, ne jenjavaju. Podsjetimo, Mihaelu B. (21) ubio je je policajac Marko Š. (27) nakon što je u nju opalio hitac iz službenog pištolja. Mihaela je imala prostrijelnu ranu u predijelu donjeg dijela glave i prema policijskom priopćenju smrt je nastupila trenutno. Policija je prvotno objavila kako je hitac opalio zbog nestručnog rukovanja pa su ga teretili za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Tek je Državno odvjetništvo priopćilo da su kazneno djelo prekvalificirali u teško ubojstvo.

U međuvremenu su se pojavile nove informacije. Naime, iako je jučer načelnik sektora kriminalističke policije izjavio kako je osumnjičeni djevojku upucao nedugo prije nego je sve prijavio policiji i pozvao Hitnu, neslužbeno se doznaje kako je od trenutka smrti djevojke do pozivanja policije prošlo gotovo dva sata tijekom kojih je Marko i pomicao stvari po stanu razmještajući ih i pozivao određene osobe.

Policija je izjavila kako se o tim okolnostima ne mogu očitovati jer su predmet istrage no, upravo to ponašanje osumnjičenika sugerira na namjeru ubojstva. Unatoč porukama koje su osvanule u prepisci između dvoje mladih ostaje nepoznato zašto je Mihaela otišla u stan M.Š. kobne večeri ako je rekla da ga više ne želi vidjeti i da se čudno ponaša.

Prva neslužbena informacija koja je izašla u javnosti bila je da se Mihaela sama upucala, slučajno, jer to je navodno Marko rekao policiji, da je on u trenutku opaljenja pištolja bio pod tušem u kupaonici. Potom se njegov iskazi mijenjao. Policija je imala težak posao utvrditi što je od svega izrečenog točno.

Policija još također nije odgovorila na naše upite da li su i kada zaprimili poruke iz mobitela koje im je poslao otac Mihaeline prijateljice nakon ubojstva.

Podsjetimo, nakon tragedije priveden je 27-godišnji M. S., policajac iz Osijeka, a DORH je u svom priopćenju objavio da je kazneno djelo prekvalificirano u kazneno djelo ubojstva te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog bojazni od utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja djela.

- Jučer sam otišla kod njega do patrole. Kad sam došla on meni nije ništa rekao već je on mene tako jako zagrlio - govori djevojka Mihaela B. između ostaloga u svojoj glasovnoj poruci. Mihaela dalje nastavlja kako 27-godišnjem M.S. donijela kavu i da su onda pričali.

- On je meni rekao, uživo, da se ja njemu sviđam, rekao mi je da sam mu se uvukla pod kožu, u pet dana, dobro, vjerujem da se to može jer se i ja se s nekim zbližim - kazala je prijateljici.

- Kod mene je problem što on meni daje jako puno pažnje, i meni je to katastrofa, ako bi on u nekom trenutku prestao davati pažnju, ja to mrzim kod sebe, ako bi mi u jednom trenutku prestao davati pažnju, onako počeo ignorirati ja bi bila kao, meni se on jako sviđa. (...) Priznao mi je danas da mu se sviđam, da sam mu se uvukla pod kožu, da se jako brzo veže i da se vezao za mene. Ja se trudim išta vjerovati, ali ja muškom ništa ne vjerujem, možda je moj problem. Ništa mu ne vjerujem - dodala je.

U glasovnim porukama govori i da su u trenutku kada su razgovarali dolazile ostale radne kolege, odnosno policajci koji su govorili "htio bih i ja imati takvo društvo", ubijena djevojka kazala je prijateljici i da je njemu nakon toga bilo drago što mu je netko to rekao.

- Poslat ću ti skrinove, nešto što on meni piše, znamo se dva tjedna ali pričamo konkretno tri dana i ne možeš mi to pisati. Odjednom te poruke, to je klasični primjer sve odjednom i kad bi ja recimo pala na to onda bi se on povlačio, to ja ne pušim. Ja sam to jednom popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima - zaključila je Mihaela prijateljici.

Podsjetimo, policajca su prvotno osumnjičili za teško kazneno djelo dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, no DORH je vrlo brzo prekvalificirao kazneno djelo koje se 27-godišnjaku stavlja na teret. Ono što je vrlo važno jest činjenica da SMS poruke nisu policiji poslan prije ubojstva, već nakon.