Uragan Melissa više ne predstavlja prijetnju karipskim državama, ali razorna oluja odnijela je najmanje 50 života i prouzročila štetu vrijednu desetke milijardi dolara
Uragan Melissa: Broj žrtava raste, stižu humanitarni letovi
Kako se oluja dalje kreće preko sjevernog Atlantika, prvi zrakoplovi s humanitarnom pomoći sletjeli su na teško pogođenu Jamajku, gdje vlasti kažu da ljudima hitno treba pomoć nakon devastacije velikih dijelova otoka.
Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) u Miamiju rekao je da je Melissa prošla zapadno od Bermuda kasno u četvrtak.
Do tada je oslabila na oluju kategorije 2, s vjetrovima do 155 kilometara na sat (km/h). Budući da joj je središte ostalo na moru, čini se da je britanski prekomorski teritorij izbjegao veću štetu.
Meteorolozi su rekli da se očekuje da će Melissa nastaviti slabjeti i na kraju se raspršiti nad Atlantikom kao sustav niskog tlaka.
Situacija na Jamajci ostaje kritična
Melissa je za sobom ostavila smrtonosni trag uništenja na Karibima. Prema preliminarnim službenim podacima, 30 ljudi je poginulo na Haitiju, najmanje 19 na Jamajci i jedna osoba u Dominikanskoj Republici. Kuba i Bahami, u međuvremenu, izvijestili su o materijalnoj šteti, ali zasad nema smrtnih slučajeva.
Na Jamajci se očekuje porast broja poginulih jer su mnogi gradovi i dalje odsječeni. Vjetrovi do 295 km/h ostavili su veliko razaranje - kuće su se urušile, drveće i dalekovodi su srušeni, više od 100 cesta ostaje neprohodno, a stotine tisuća ljudi još uvijek je bez struje. Spasilački timovi pokušavaju očistiti blokirane ceste.
Jamajčanska ministrica informiranja Dana Morris Dixon rekla je da je za sada prioritet opskrbiti ljude hranom i pomoći ozlijeđenima, dodajući da je situacija posebno teška na zapadu zemlje.
U obalnom gradu Black Riveru na jugozapadu otoka, očajni stanovnici okupili su se ispred zatvorenog supermarketa u potrazi za namirnicama.
Letovi su nastavljeni u jamajčanskim zračnim lukama, koje su bile privremeno zatvorene tijekom oluje. U četvrtak se očekivalo trinaest letova pomoći, a timovi za traganje i spašavanje koje je poslala američka vlada već su stigli na otok.
Međutim, jamajčanska vlada također je upozorila na lažne kampanje prikupljanja sredstava i pozvala ljude da doniraju samo putem službene platforme.
Jedan od najjačih atlantskih uragana ikad zabilježenih
Melissa je u utorak udarila na jugozapadnu obalu Jamajke kao uragan 5. kategorije - jedan od najjačih ikad zabilježenih na Atlantiku, prema NHC-u.
Na Haitiju su bujične kiše izazvale poplave i klizišta iako oluja nije stigla do kopna. S oko 20 nestalih, očekuje se da će broj poginulih dodatno porasti.
Kuba je doživjela poplave i klizišta, dok je na Bahamima oko 1500 ljudi evakuirano sa šest otoka prije nego što je Melissa udarila.
Prema procjenama američke meteorološke službe AccuWeather, ukupna šteta i ekonomski gubici od oluje mogli bi iznositi između 48 i 52 milijarde dolara.
Klimatološki znanstvenici kažu da vjerojatnost razvoja snažnih oluja poput Melisse raste zbog globalnog zatopljenja.
Istraživači s Imperial Collegea u Londonu izračunali su da su klimatske promjene učinile uragan ove jačine otprilike četiri puta vjerojatnijim, a istovremeno su povećale brzinu vjetra za oko sedam posto.
