Od 44 političke stranke i šest nezavisnih saborskih zastupnika obuhvaćenih revizijom za 2019., čak 20 stranaka i dva zastupnika oglušilo se o naloge i preporuke koje im je prošle godine dao Državni ured za reviziju, pokazuju izvješća koja je objavio taj Ured.

Još je porazniji podatak da je Revizija u poslovanju dvije trećine stranaka, njih 30 od 44, te polovice nezavisnih zastupnika utvrdila nepravilnosti ili propuste u odnosu na zakon koji propisuje način financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

O svemu tome, Revizija je obavijestila DORH na kojemu je da odluči o daljnjim postupcima. Zakon za spomenute propuste predviđa ozbiljne novčane kazne: za političke stranke od 20 tisuća do 50 tisuća kuna, za njihove zakonske predstavnike od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.

Velike su stranke, u pravilu, kroz godine uredile svoje poslovanje i Revizija na njih ima malo zamjerki, a time i naloga i preporuka. Slučaj je to s HDZ-om, koji kod prošle revizije nije dobio ni jedan nalog, ni preporuku, ali i sa SDP-om i Mostom koji su dobili dvije, odnosno jednu preporuku. Most ju je proveo, SDP je jednu proveo, provedba druge je u tijeku.

Uvjetna mišljenja za Pametno i Živi zid

Stranka Milana Bandića dobila je 10 naloga i preporuka, sedam ih je provela, jednu nije. Živi zid je od 11 proveo dva naloga, odnosno preporuke, sedam ih je u postupku, jednu nije proveo, Čačićevi Reformisti i SDSS proveli su svih pet, odnosno četiri naloga i preporuke. Sranka Pametno Marijane Puljak od tri naloga, odnosno preporuke, nije ispunila dvije, jedna je u postupku itd.

Pametno je, inače, jedina sada parlamentarna stranka koja je od Revizije dobila uvjetno mišljenje i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja s nizom zakona i pravilnika za prošlu godinu. Isto je mišljenje zaradio i Živi zid, no on više nije zastupljen u Hrvatskom saboru.

Uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima dobili su i HSS, HSLS, HSU-u, ali i izvanparlamentrani BUZ, HSP, HSP-AS, Glavašev HDSSB, Laburisti…

Kod stranke Pametno, Revizija je utvrdila da rashode od 65.500 kuna nije evidentirala u poslovnim knjigama, ni iskazala u financijskim izvještajima na propisanim računima, a da je u poslovnim knjigama za 2019. evidentirala rashode od 8300 kuna koji su trebali biti evidentirani u 2018., kada su nastali.

Osim toga, Revizija je otkrila da je Pametno, u okviru rashoda za naknade troškova zaposlenima, iskazala troškove inozemnih putovanja za članove Predsjedništva od šest tisuća kuna, bez da je priložila putne naloge i izvješća sa službenog puta, kojim se potvrđuje da je netko upućen na službeno putovanje i dokazuju rashodi.

Puljak: Propustili smo evidentirati nalog

Predsjednica te stranke Marijana Puljak objasnila je o čemu se zapravo radi. Stranka Pametno je uvijek imala besprijekorne i bezuvjetne nalaze državne revizije uz manje knjigovodstvene primjedbe koje smo redovito ispravljali, kazala je.

Za 2019.jedna je kolegica bila pozvana na seminar u Njemačkoj čije je troškove plaćala jedna zaklada, a mi smo plaćali avionsku kartu i mali dio kotizacije. Kako se kolegica razboljela na sam dan odlaska i na kraju nije otišla na seminar, tj. put se nije ni dogodio, propustili smo evidentirati putni nalog i izvještaj koji bi opravdao taj trošak. Prihvatili smo primjedbu revizije i zabilježili za sljedeći put, rekla je Puljak.

Revizija je imala niz zamjerki i na financijske izvještaje Živog zida.

Utvrdila je da je promet stranačke blagajne iznosio 460.500 kuna, a stanje novca koncem 2019. iskazano u iznosu od 44.400 kuna, da se stranka nije držala utvrđenog blagajničkog maksimuma. Također je utvrdila da je sa žiro računa, osim gotovine u iznosu od 378.500 kuna, koja je uplaćena u blagajnu, podignut i gotov novac u iznosu od 60 tisuća kuna koji nije uplaćen u blagajnu, nego je evidentiran u glavnoj knjizi, a vraćen je u cijelosti na žiroračun stranke koncem godine. Dokumentacija o dizanju i povratu gotovog novca, odnosno uredne knjigovodstvene isprave, nisu priložene.

Osim toga, Živi zid nije u poslovnim knjigama evidentirao dvije zadužnice u iznosu od 570.000 kuna kao instrumente osiguranja plaćanja pri zaključivanju dva ugovora o kratkoročnim kreditima u prošloj godini.

Devet parlamentarnih stranaka u plusu

Državni ured za reviziju za prošlu je godinu obavio financijsku reviziju 44 stranke i šest nezavisnih saborskih zastupnika. Iz izvješća je vidljivo da su, ukupno gledano, stranke 2019. završile s viškom prihoda od 3, 1 milijun kuna.

Prihodi svih revizijom obuhvaćenih stranaka iznosili su 120,2 milijuna kuna, a rashodi 117,1 milijun kuna. Višak prihoda iskazalo je 30 stranaka, od čega devet stranaka koje su u 2019. bile parlamentarne.

U godini izbora za Europski parlament, što za stranke znači dodatni trošak, s viškom su poslovali HDZ (3,8 milijuna kuna), HSS (oko milijun kuna), HNS (618 tisuća), IDS (183 tisuće), Glas (129 tisuća), Promijenimo Hrvatsku (202 tisuće), Snaga (107 tisuća), HDSSB (84.500) i Demokrati (oko tri tisuće kuna).

S minusom su je zaključili Stranka Milana Bandića (1,7 milijuna kuna), SDP (1,1 milijun), Živi zid (814 tisuća), Most (386 tisuća), SDSS (106 tisuća) itd.

Od izvanparlamentarnih stranaka, najveći višak prihoda, 445 tisuća kuna, imala je Hrvatska građanska stranka Željka Keruma.

Prihodi iz državnoga i lokalnih proračuna za redoviti rad, čine glavninu stranačkih prihoda, no neke stranke, poput HDZ-a, značajne iznose uprihode od članarina (8,6 milijuna) i donacija (1,7 milijuna).

Niz zamjeraka na račun Lekaj Prljaskaj

Prihodi šestero nezavisnih saborskih zastupnika (Furio Radin, Vladimir Bilek, Robert Jankovics, Veljko Kajtazi, Željko Glasnović i Ermina Lekaj Prljaskaj) prošle su godine iznosili 2.247.125 kuna, a rashodi 2.253.887 kuna te manjak prihoda iznosi 6762 kuna. S minusom su godinu zaključili Jankovics (110 tisuća kuna) i Lekaj Prljaskaj (31.500 kuna), koja je uz to jedina dobila uvjetno mišljenje i o financijskom izvješću i usklađenosti poslovanja.

Poduži je popis činjenica koje zastupnici zamjera Revizija koja u konačnici konstatira da podaci u bilanci i izvještaju o prihodima i rashodima za 2019. ne pružaju objektivnu i realnu sliku njenog financijskog položaja i poslovanja.

Revizija je utvrdila da joj je u prošloj godini obračunato 55 putnih naloga za službena putovanja (gotovo 50 tisuća kuna), da su za 11 naloga priloženi dokazi kako su nastali, dok za 44 to nije slučaj. Utvrdila je i da nisu priložene isprave kojima se dokazuje da je putovanje stvarno obavljeno te da se troškovi cestarine putem ENC uređaja od 5537 kuna ne mogu povezati s obračunatim nalozima.

Nadalje, naknade za službena putovanja od 15.907 kuna evidentirane su bez ispostavljenih putnih naloga. Zastupnici je u listopadu 2019. isplaćena akontacija za službeni put u Prizren od 3300 kuna koji do konca 2019. nije realiziran.

Revizija je utvrdila i rashode za servis privatnog automobila, koji Lekaj Prljaskaj koristi u službene svrhe, u iznosu od 1092 kuna.

Žao mi je i neugodno

- Žao mi je i pomalo neugodno zbog toga - kaže zastupnica i objašnjava kako je do svega došlo zbog neiskustva njenog tadašnjeg knjigovođe, koji, kaže očito nije na pravi način znao voditi financije nezavisnog zastupnika Ni on, ni ja nismo imali iskustva, kad sam shvatila o čemu se radi pokušala sam to ispraviti, ustvrdila je.

Našla sam drugog knjigovođu, razgovarala sam sa revizijom koja je sa svime upoznata, rekla je Lekaj Prljaskaj svjesna da ju nepoznavanje zakona i pravila ne opravdava. Nadam se da se to više neće ponoviti, kazala je, odbacivši sumnje u nečasne namjere.