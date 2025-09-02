Urnebesna objava bivšeg SPD-ovca o smijenjenom treneru Rijeke: 'I ja sam bio kao on...'

Imam simpatije prema ovom čovjeku. Odbio je lovu i ostao tamo gdje mu je srce. Odbio je biti pomoćnik Jakiru u Dinamu i ostao u Rijeci. Prodali su mu pola momčadi, a on osvojio dvostruku krunu. Uveo Rijeku u Europu i nakon prvog debakla u Grčkoj dobio nogu. Vjeran svom klubu, navijačima, pun emocije. Zato mi je drag, jer me podsjeća na mene, napisao je na društvenim mrežama Gordan Maras, bivši SDP-ov ministar poduzetništva i obrta nakon otkaza Radomiru Đaloviću na klupi Rijeke.

Radomir Đalović više nije trener momčadi s Kvarnera, objavila je to Rijeka na svojim stranicama. Đalović je s Rijekom osvojio duplu krunu prošle sezone, a u 54 utakmice je ostvario 23 pobjede.

- I ja sam bio vjeran i volim svoju stranku skoro trideset godina. I ja sam imao neke svoje debakle, ali sam puno više pridonosio. Ali to u politici i nogometu očito nisu vrijednosti koje su važne. Osobni interesi su tu važniji. U nogometu je to lova, a u politici fotelja - napisao je bivši SDP-ovac.

- Ali Đaloviću ne brini, hodati ćeš uzdignute glave i dalje, pravi navijači će te cijeniti, a oni koji gledaju svoj interes će gledati u pod. Tako meni sada ljudi na cesti govore što se ne vratim, a kada im ja kažem da mogu glasati za moju stranku oni me u nevjerici gledaju. Doduše neki kao Grbin i mali Račan neće gledati u pod jer imaju obraz kao džon i za mene nisu dobri ljudi, ali briga te za takve - zaključio je u svojoj objavi na društvenim mrežama.