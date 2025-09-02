Obavijesti

MARAS O ĐALOVIĆU

Urnebesna objava bivšeg SPD-ovca o smijenjenom treneru Rijeke: 'I ja sam bio kao on...'

Piše Antonela Šaponja,
Vjeran svom klubu, navijačima, pun emocije. Zato mi je drag, jer me podsjeća na mene, napisao je na društvenim mrežama Gordan Maras

Imam simpatije prema ovom čovjeku. Odbio je lovu i ostao tamo gdje mu je srce. Odbio je biti pomoćnik Jakiru u Dinamu i ostao u Rijeci. Prodali su mu pola momčadi, a on osvojio dvostruku krunu. Uveo Rijeku u Europu i nakon prvog debakla u Grčkoj dobio nogu. Vjeran svom klubu, navijačima, pun emocije. Zato mi je drag, jer me podsjeća na mene, napisao je na društvenim mrežama Gordan Maras, bivši SDP-ov ministar poduzetništva i obrta nakon otkaza Radomiru Đaloviću na klupi Rijeke.

Radomir Đalović više nije trener momčadi s Kvarnera, objavila je to Rijeka na svojim stranicama. Đalović je s Rijekom osvojio duplu krunu prošle sezone, a u 54 utakmice je ostvario 23 pobjede.

- I ja sam bio vjeran i volim svoju stranku skoro trideset godina. I ja sam imao neke svoje debakle, ali sam puno više pridonosio. Ali to u politici i nogometu očito nisu vrijednosti koje su važne. Osobni interesi su tu važniji. U nogometu je to lova, a u politici fotelja - napisao je bivši SDP-ovac.

- Ali Đaloviću ne brini, hodati ćeš uzdignute glave i dalje, pravi navijači će te cijeniti, a oni koji gledaju svoj interes će gledati u pod. Tako meni sada ljudi na cesti govore što se ne vratim, a kada im ja kažem da mogu glasati za moju stranku oni me u nevjerici gledaju. Doduše neki kao Grbin i mali Račan neće gledati u pod jer imaju obraz kao džon i za mene nisu dobri ljudi, ali briga te za takve - zaključio je u svojoj objavi na društvenim mrežama.

