USIJANJE oko srpskih raketa. Stručnjak: 'Ne možemo kupiti ništa što bi ih zaustavilo...'

Podaci o broju pripadnika OSRH javno su objavljeni i dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024. godinu koje je pripremio MORH, a potpisao osobno ministar obrane, priopćio je Ured predsjednika Zorana Milanovića nakon što je ministar obrane prozvao Milanovića za otkrivanje "klasificiranog podatka" o broju pripadnika Oružanih snaga, a MORH potom neslužbeno optužio predsjednika i za "izdaju". Navodi se kako svoju optužbu MORH objavljuje neslužbeno, vjerojatno preko svojih službenika kojima je oduzet certifikat sigurnosne provjere.

- Ako ministar obrane i njegovi službenici ne znaju što piše u Godišnjem izvješću o obrani, a očito ne znaju, upućujemo ih da pročitaju što piše na stranici 23 i 24 u stavku 1.4.1. Da im olakšamo potragu za 'klasificiranim podacima', u javno objavljenom Godišnjem izvješću o obrani ministar obrane je napisao: 'Brojno stanje Ministarstva obrane, koje uključuje Hrvatsku vojsku na dan 31. prosinca 2024., bilo je 15.558 osoba: 13.814 djelatnih vojnih osoba, od toga 1989 žena i 1744 državna službenika i namještenika, od toga 899 žena" - navodi se u priopćenju.

U slučaju da u MORH-u ne znaju gdje je Godišnje izvješće o obrani, proslijedio im je poveznicu na isti dokument koji se može pronaći na službenim stranicama Sabora. U priopćenju se navodi kako na istome mjestu mogu pronaći i sva ranija godišnja izvješća, koja su također javna, i u kojima ne piše samo broj pripadnika Oružanih snaga, nego i u izvješću iz 2017. piše i koliko bi ih trebali imati.

- Ukratko, nakon što je MORH sastavio, a ministar obrane potpisao Godišnje izvješće o obrani u kojemu su i podaci o broju pripadnika OSRH, isti je dokument prihvatila Vlada RH na sjednici 2. svibnja 2025., a onda raspravio i 6. lipnja 2025. prihvatio Sabor. Godišnje izvješće o obrani, dakle, javan je i svima dostupan dokument, ni na koji način nije klasificiran kao tajan, pa stoga ni podatak o broju pripadnika OSRH, koji se nalazi u tom izvješću, nije tajan ni 'klasificirani podatak', kao što tvrdi ministar obrane - navode s Pantovčaka.

Osvrnuli su se i na MORH-ove neslužbene optužbe o izdaji.

- Čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe nakon što, valjda, dobiju argumente i dokaze od svojih strateških partnera s Bliskog istoka kojima, zanimljivo, ne smeta razgovarati o vojnim tajnama pred stranim osobama bez certifikata sigurnosne provjere - zaključuje se u priopćenju iz Ureda predsjednika.

Bezvezne rasprave

Ovaj sukob na relaciji Pantovčak - MORH uslijedio je nakon što je u javnost dospjela informacija da je Srbija nabavila moćne kineske rakete CM-400 te podizanjem tenzija srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je nabavu opravdao navodnim planovima Hrvatske, Albanije i Kosova da "napadnu Srbiju čim to okolnosti dozvole". Ministar obrane Anušić rekao je kako MORH već sedam do osam mjeseci zna da Srbija posjeduje takve rakete. Predsjednik Milanović problematizirao je potom različite izjave premijera i ministra obrane oko datuma od kojega je Hrvatskoj taj podatak bio na raspolaganju.

- Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, a to je jako važno. Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu - rekao je Milanović.

Upitao je, među ostalim, "zašto naš plan nabave nije orijentiran na činjenicu da Srbija ima ofenzivno oružje srednjeg dometa kakvo nema nijedna europska država". Priča o Srbiji i nabavi moćnih kineskih raketa prebačena je tako u sferu dnevno-političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, poručio je kako informacija o tome da Srbija ima supersonične rakete nije razlog za zabavu, neodgovorne izjave ni jeftine unutarpolitičke bitke, nego je razlog da ozbiljno sjednemo, odgovorno vodimo politiku i zaštitimo interese Hrvatske.

- Pozvao bih sve koji sudjeluju u političkom životu da se malo uozbilje, da o tim temama ne vodimo ovakve javne, bezvezne rasprave, nego da zaista sjednemo ili na Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu ili u nekoj drugoj formi, i ozbiljno porazgovaramo o tome kakav je najbolji mogući način zaštititi prvo hrvatsku državu i građane - rekao je Jandroković.

U obranu ministra Anušića stao je ministar Branko Bačić navodeći da ministar vrlo savjesno obnaša svoju dužnost. Na Vučićeve teze uzvraća kako ne zna odakle predsjedniku Srbije takva promišljanja uz poruku da Hrvatska nije lutkar koji na koncu povlači poteze koji bi išli ka destabilizaciji i miješanju u unutarnja pitanja Srbije.

- Ministar Anušić radi ozbiljan posao, a ove vrste javnih polemika između onih koji bi trebali surađivati mislim da nisu dobre - stav je ministra Davora Božinovića.

Sa sigurnosnog aspekta postavlja se pitanje je li se Hrvatska trebala drugačije postaviti, odnosno prilagoditi svoju nabavu, na što je upozorio predsjednik države.

Nema odgovora na rakete

- Ove rakete nemaju odgovor. Za ove rakete ne možemo kupiti ništa što bi ih zaustavilo. To su rakete koje su tako koncipirane da trenutačno za njih u svijetu ne postoji odgovor. Bilo kakvi sustavi proturaketne obrane ili protuzračne obrane koji danas postoje nisu protiv njih učinkoviti. Jedino što bi se moglo, ako bi hipotetski došlo do toga da mi budemo meta takvih raketa, jest da se sruši zrakoplov koji takve rakete nosi prije nego što one budu ispaljene. To je jedino, a vjerujem da do toga neće doći - rekao je sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec.

Ponovio je kako Hrvatska jedino što može jest nastaviti raditi na jačanju Oružanih snaga.

- Hrvatska to radi intenzivno zadnjih nekoliko godina. Moramo maksimalno jačati i opremati svoje Oružane snage, nabavljati slične sustave, ali i brojčano ih povećati, jer to zahtijeva sigurnosna situacija u svijetu. Morate imati Oružane snage koje mogu odvratiti bilo kakav pokušaj agresije - rekao je Ogorec.

Ministar Anušić nedavno je rekao kako Hrvatska prijetnju ne ignorira, nego gradi protumjere, ali da treba imati tehnologiju kao odgovor na ono što Srbije posjeduje. Naglasio je potrebu preuzimanja iskustava i tehnologija od zemalja s aktualnim borbenim iskustvom protiv sličnih prijetnji, poput Izraela i Ukrajine, tvrdeći da institucionalne zabrane takve suradnje štete brzini učenja i modernizaciji.

- Evo, predsjedniče. Pošto vi imate ogradu da mi ne razgovaramo s Ukrajincima koji se bore protiv takvih raketa te imaju način obrane i znaju iskustveno kako se od toga obraniti, a i ista stvar je s Izraelcima koji u ovom trenutku skidaju iranske balističke rakete, s kime da mi razgovaramo, s kime da podijelimo iskustva? Osim te dvije države koje praktički ratuju 30-40 godina i četiri godine te se bore s tim. Evo, volio bih čuti da on meni kaže s kim bih trebao sjesti i razgovarati o sigurnosti Hrvatske - rekao je ranije Anušić.

Može li Hrvatskoj pomoći iskustvo navedenih zemalja, pitali smo sigurnosnog stručnjaka.

- Ne, Ukrajinci su razvili najbolje odgovore za borbu protiv dronova. Ove rakete nisu dronovi - jasan je Ogorec. 