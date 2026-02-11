USKOK blokirao imovinu narko-bande bivšeg manekena: Riječ je o iznosu od 8 milijuna eura!

USKOK je, nakon rješenja o provođenju istraga od 5. i 6. veljače 2026., Županijskom sudu u Rijeci podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

Sud je prihvatio prijedloge te je blokirana imovina okrivljenika i s njima povezanih osoba ukupne vrijednosti 8.044.174,89 eura, objavljeno je na službenim stranicama. Riječ je o skupini uhićenoj prošlog tjedna, na čijem je čelu, prema sumnjama istražitelja, bio bivši maneken Robert DiCaprio, nekada Jotanović.

Kako bi se spriječilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da potječe iz kaznenih djela te osiguralo njezino moguće oduzimanje u daljnjem postupku, šestorici okrivljenika osumnjičenih za malverzacije s nekretninama i pranje novca zabranjeno je raspolaganje nekretninama na Pagu, u Zagrebu, na Korčuli i u Maslenici, kao i novčanim sredstvima na računima u Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893,24 eura.

U drugom predmetu, protiv petero okrivljenika koji se sumnjiče za krijumčarenje droge i pranje novca, određene su mjere kojima se zabranjuje raspolaganje nekretninama, vozilima, novcem i poslovnim udjelom u vrijednosti od 62.281,65 eura.

Određivanjem ovih mjera, poručuju iz USKOK-a, provodi se jedno od temeljnih načela kaznenog prava – da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.