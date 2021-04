Dragan Kovačević je na ispitivanju u USKOK-u negirao da je počinio kaznena djela za koja ga sumnjiče - da je tražio mito kako bi Janaf dao poslove Cefisu, a negirao je i da je on stvarni vlasnik nekretnina upisanih i uknjiženih na Cefis, tvrtku njegova dugogodišnjeg prijatelja Ivana Širića. Tvrdio je da je tek ponekad, a na temelju poznanstva s Ivanom Širićem, znao koristiti parking u garaži Ban centra.

No USKOK je nakon tromjesečnog nadzora i nakon analize SMS, Viber i WhatsApp poruka uvjeren da ima dokaze koji ukazuju da je Kovačević nakon detaljnog razgledavanja slobodnih stanova odabrao baš stan na drugom katu u Ban centru i parkirno mjesto, dogovorio uvjete ugovora, dinamiku plaćanja, uredio ga po svom ukusu, održavao te ga čak pokušao iznajmiti. Stan je platio Cefis i to oko 150,000 eura kao i garažno mjesto na etaži -3 površine 15,73 metara. za to je izdvojeno 33,9 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO Ponovno uhićen Dragan Kovačević

Osim niza poruka koje ukazuju da je baš Kovačević vlasnik stana u Ban centru na to, smatra USKOK, ukazuju i radnje koje je Kovačević poduzimao 15. i 16. rujna 2020. neposredno prije nego je uhićen, a koje su rekonstruirali sa snimki nadzornih kamera.

U 22.15 sati 15. rujna 2020. Kovačević je nazvao portu i tražio da mu dopuste ulazak u garažu s vozilom koje nije upisano u odgovarajući registar. U garažu je ušao u Toyoti Hilux, parkirao se na parkirno mjesto 66, ušao u lift i popeo se na drugi kat. U 22.41 sati ponovno je ušao u lift, spustio se do garaže noseći ispod ruke plavu sportsku torbu, a na ramenu crni i bež ruksak. Ušao je u auto stavio ruksake i torbu u auto te zaključao auto te potom nekoliko minuta provjeravao je li auto dobro zaključan.

Ni Širić ne zna s kim je potpisao ugovor

Potom je naručio taxi. Sljedećeg dana oko 15 sati izašao je iz garaže u Toyoti i odvezao se do svog kluba u Slovenskoj 9 gdje se kratko zadržao te se odvezao do Samobora gdje je u garaži kuće u Starogradskoj ostavio Toyotu. U torbi i ruksaku koje je ostavio u Toyoti policija je 22. rujna 2020. pronašla oko milijun eura u kešu i raznu dokumentaciju. Drugim riječima, zaključuje USKOK, Kovačević je u stanu u Ban centru držao milijun eura u kešu i dokumente pa zbilja ne preostaje zaključiti ništa drugo da je sporni stan u stvarnom vlasništvu Kovačevića.

Širić jeu svojoj obrani negirao da je nekretnine kupio za Kovačevića. Tvrd da ih je kupio za sebe jer je "kupovinu vrijednih nekretnina gledao kao na investiciju". Pri tome je posebno naglasio da to osobito vrijedi za nekretninu u Splitu koja je prema nekim istraživanjima, tvrdio je Širić u obrani, treći najskuplji grad u Europi i gdje cijene nekretnina rastu velikom brzinom.

No Širić nije znao odgovoriti s kim je potpisao ugovor o kupoprodaji stana u Zagrebu. "Sve sam rješavao s izvjesnom Valentinom čijeg se prezimena ne sjećam- ustvrdio je. U odnosu na stan u Splitu nije znao precizno reći kako taj stan izgleda iako ga je platio 1,1 milijun kuna u nekoliko rata u roh-bau varijanti te je čak naručivao pločice parket, kuhinju i dio namještaja.

Podsjećamo Cefis je , navodno, direktno ili indirektno dobio poslove od Janafa ukupne vrijedne 37,7 milijuna kuna temeljem kojih je Cefisu uplaćeno 15,8 milijuna kuna dok je Kovačević zauzvrat dobio stanove, njegova kći Alfa Romea, a sinu su plaćeni troškovi najma Lexusa. Sve to vrijedi 2,8 milijuna kuna.

- Sin je vozio Lexus jer je kao student radio informatičke poslove za Cefis pa mu je vozilo u par navrata ustupljeno na korištenje- ustvrdio je Kovačević koji je od četvrtka ponovno u istražnom zatvoru kao i Ivan Širić, direktor Janafa Vlado Zorić i i Edo Seifried, član uprave tvrtke M.G,S. Grupe. U Remetincu su kako ne bi mogli utjecati na svjedoke.