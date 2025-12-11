USKOK je podigao optužnicu zbog preplaćivanja komunalnih vozila u Čistoći Varaždin

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv direktora varaždinske Čistoće Zorana Sveteca, njegovog zamjenika Saše Avirovića te još dvojice komercijalista zbog malverzacija pri nabavi komunalnih vozila. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da je optužnica protiv 58-godišnjaka, 57-godišnjaka, 46-godišnjaka i 51-godišnjaka podignuta zbog kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i pomaganja u tom nedjelu.

Uskok Svetecu i Aviroviću stavlja na teret da su u dva navrata u postupcima javnih nabava pogodovali trgovačkim društvima u kojima su zaposleni 46-godišnjak i 51-godišnjak, a koji su im u tome pomogli.

Tako se Svetec i Avirović terete da su, od studenoga 2023. do rujna 2024., na traženje 46-godišnjeg komercijalista, dogovorili da će Čistoća objaviti natječaj za javnu nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 270.000 eura bez PDV-a, a čije će tehničke specifikacije odgovarati upravo kamionu tvrtke isporučitelja u kojoj je zaposlen 46-godišnjak.

Uz to, dogovorili su da će dodatni kriterij bodovanja biti navedeni rok za isporuku koji čini 10 posto ukupnih bodova. Pritom su Svetec i Avirović znali da će leasing kuća i isporučitelj ponuditi bitno kraći rok isporuke kako bi stekli bodovnu prednost pred ponudama niže cijene, premda neće isporučiti vozilo niti će slijedom postignutog dogovora zbog toga doći do raskida ugovora.

Nakon toga je Čistoća u prosincu 2023. raspisala javni natječaj za nabavu specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga, u kojem je kao jedan od kriterija bodovanja navedena brzina isporuke s najduljim rokom od 180 dana. Ponude su dostavile dvije tvrtke – jedna s većom cijenom od 299.420 eura, ali kraćim rokom isporuke od 60 dana i druga s cijenom od 291.846 eura i rokom isporuke od 90 dana.

Slijedom ponuda, Svetec je u veljači 2024. odabrao prvu tvrtku kao najpovoljnijeg ponuditelja te sklopio ugovor o leasingu za specijalno komunalno vozilo u vrijednosti od 299.420 eura.

Također, Svetec i Avirović su na identičan način, a na traženje 51-godišnjeg komercijaliste pogodovali njegovoj tvrtki kao isporučitelju dva specijalna komunalna vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 490.000 eura bez PDV-a.