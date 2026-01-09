Uskok optužio 24 ljudi zbog ilegalne televizije: Na paketima su zaradili gotovo milijun eura

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Okrivljenici su u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj organizirali i provodili ilegalnu distribuciju televizijskog i filmskog sadržaja preko internetske televizije. Time su zaradili najmanje 915.514,52 eura.

- Navedeno su, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, omogućavali bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava u zamjenu za plaćanje novčanih naknada u iznosima od 10,00 do 15,00 eura mjesečno, odnosno 80,00 do 200,00 eura godišnje po korisnika - navodi se u priopćenju.

Organizatori su uz pomoć računalnih programa uklanjali programsku zaštitu te na taj način sadržaj distribuirali korisnicima.

- Korisnicima su tako izrađivali korisničko ime i lozinku, a također su osobno i posredstvom drugih okrivljenika zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače - navodi Uskok.

Ostali okrivljenici su nabavljali prijemnike, distribuirali ih, izrađivali računalne programe i aplikacije, tražili korisnike te naplaćivali mjesečne i godišnje naknade za pristup videoteci.