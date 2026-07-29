USKOK optužio bivšeg šefa HAC-a i još troje: Za mito uređivali kuću, plaćali hotele i avione...

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) podigao je pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora Sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca, predstojnika jednog od zavoda na Fakultetu prometnih znanosti Darija Babića te jedne pravne osobe. Tereti ih se za više kaznenih djela, među kojima su primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporaba položaja i ovlasti. Prema optužnici, USKOK tvrdi da su se godinama poslovi u Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama pogodovali u zamjenu za različite privatne koristi. Među njima su, kako navodi tužiteljstvo, financiranje radova na obiteljskoj kući, plaćanje luksuznih restoranskih računa, hotelskog smještaja, avionskih karata te pogodnosti pri kupnji automobila.

USKOK navodi da je Anđelko Ščukanec, vlasnik trgovačkog društva koje posluje s Hrvatskim autocestama, od 2023. do lipnja 2025. od tadašnjeg direktora Sektora za promet HAC-a Silvija Čambera tražio da koristeći svoj položaj pogoduje njegovoj tvrtki u poslovima koje obavlja za HAC.

Zauzvrat mu je, tvrdi tužiteljstvo, ponudio financiranje radova na njegovoj obiteljskoj kući, što je Čamber prihvatio. Od siječnja do studenoga 2024. godine tvrtka drugooptuženog platila je najmanje 21.900 eura građevinskih i drugih radova koje su na kući direktora HAC-a izvela dva obrta.

USKOK tvrdi da je Čamber nakon toga, nakon neuspjelog postupka javne nabave zbog tehničke pogreške, od direktora druge tvrtke zatražio da kao podizvođača angažira upravo tvrtku drugooptuženog.

Optužnicom je obuhvaćen i bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, kojeg USKOK tereti da je na zahtjev drugooptuženog pogodovao njegovoj tvrtki i s njom povezanim osobama, dok je zauzvrat primao različite pogodnosti.

Prema navodima tužiteljstva, tijekom travnja i svibnja 2024. preko Fakulteta prometnih znanosti plaćen je račun za ugostiteljske usluge u jednom restoranu u iznosu od 3.911,90 eura, iako taj trošak nije bio povezan s radom fakulteta. Time je, smatra USKOK, Fakultet prometnih znanosti oštećen za navedeni iznos.

Osim toga, drugooptuženi je, prema optužnici, Škoriću platio hotelski smještaj u Rovinju vrijedan 997,90 eura, avionske karte za njemu bliske osobe u iznosu od 2.424,26 eura te njegovu rođaku omogućio kupnju automobila uz obročnu otplatu, uz obećanje da će podmiriti dio kupoprodajne cijene u iznosu od 40.899,79 eura.

USKOK tvrdi da je zauzvrat Škorić poduzeo korake kako bi se u Plan nabave Hrvatskih cesta uvrstio sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, s ciljem da poslove vezane uz taj sustav dobiju osobe i tvrtke povezane s drugooptuženim. Uprava Hrvatskih cesta potom je odobrila uvrštavanje sustava u Plan nabave i pokrenula postupak javne nabave, no on je obustavljen nakon Škorićeve ostavke.

O osnovanosti optužnice odlučit će Županijski sud u Zagrebu u nastavku kaznenog postupka.