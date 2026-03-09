USKOK optužio šestero Hrvata zbog namještanja natječaja u Dugoj Resi i Novalji

USKOK je proveo istragu nad šestero Hrvata, a onda je protiv njih i podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabe u postupku javne nabave te pomaganja u zlouporabi u postupku javne nabave, priopćio je USKOK.

Optužnicom se drugog okrivljenika - vlasnika jednog obrta, tereti da je tijekom travnja i svibnja 2024. godine u Dugoj Resi i Svetoj Nedelji tražio od prvog okrivljenika - pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i EU fondove u Gradu Duga Resa, da u postupku javne nabave za izvođenje radova vezanih za signalizaciju osigura dodjelu poslova Obrtu na način da se pozivi za dostavu ponuda pošalju Obrtu te gospodarskim subjektima s kojima će drugi okrivljenik dogovoriti da dostave ponudu lošiju od ponude Obrta, što je prvi okrivljenik prihvatio.

Nadalje je drugi okrivljenik dogovorio s trećim okrivljenikom - članom jednog trgovačkog društva iz Svete Nedelje, da to društvo na poziv za dostavu ponude u navedenom postupku javne nabave dostavi ponudu skuplju od Obrta kako bi ponuda Obrta bila izabrana.

- Nakon toga je I. okr., sukladno dogovoru s II. okr., naložio da se poziv za dostavu ponuda osim Obrtu uputi i tom trgovačkom društvu. Potom je II. okr. u ime Obrta dostavio ponudu s cijenom od 77.816,25 eura s PDV-om, a III. okr. je za trgovačko društvo kojeg je član dostavio skuplju ponudu s cijenom od 88.254,11 eura s PDV-om te je s Obrtom kao najpovoljnijim ponuditeljem Grad Duga Resa sklopio ugovor o izvođenju radova - stoji u priopćenju.

U drugom slučaju, optužnica tereti petookrivljenu direktoricu jednog trgovačkog društva da je u istom razdoblju u Novalji, Zagrebu i Svetoj Nedelji od četvrtookrivljenog pročelnika Upravnog odjela u Gradu Novalji tražila da njezinoj tvrtki osigura posao izrade prometnog elaborata. Plan je bio pozvati njezinu tvrtku i druge gospodarske subjekte koji će dogovorno dostaviti lošije ponude, a pročelnik je na to pristao.

Po uputi direktorice, šestookrivljenik je dogovorio s istim trećeokrivljenikom iz Svete Nedelje da njegova tvrtka dostavi skuplju ponudu. Pročelnik je poslao pozive, nakon čega je tvrtka direktorice ponudila cijenu od 22.250,00 eura s PDV-om, a tvrtka iz Svete Nedelje 27.375,00 eura s PDV-om. Grad Novalja je potom posao sklapanja prometnog elaborata dodijelio tvrtki petookrivljenice.