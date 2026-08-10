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SRBI I HRVATI

USKOK: Petorica krijumčara plina uhvaćena u Zagrebu

Piše HINA,
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USKOK: Petorica krijumčara plina uhvaćena u Zagrebu
Zagreb: Objava presude Stjepanu Kožiću, bivšem Zagrebačkom županu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Uskok navodi da su se okrivljenici u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, od 15. veljače do 20 svibnja ove godine, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove.

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četiri okrivljenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za rashladne i klimatizacijke uređaje, dizalice topline, protupožarne sustave i električne uređaje.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, optužnicom za izbjegavanje carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja obuhvaćeni su 36-godišnji i 57-godišnji državljani Srbije, dvojica hrvatskih državljana stari 37 i 46 godina te 56-godišnjak koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Srbije.

Uskok navodi da su se okrivljenici u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, od 15. veljače do 20 svibnja ove godine, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove.

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Prema optužnici, dvojica su iz Srbije nabavljala veće količine napunjenih spremnika za jednokratnu uporabu, dok su ih druga dvojica preuzimala i kamionima nezakonito prevozila u Hrvatsku, na unaprijed dogovorenu adresu u Zagrebu.

Uskok je priopćio da je peti okrivljenik bio zadužen da kao prethodnica provjerava je li na graničnom prijelazu između Srbije i Hrvatske postavljen uređaj radi kontrole tereta kako bi mogli prijeći prijelaz bez takve kontrole,

Tužiteljstvo ističe da je skupina na taj način u Hrvatsku ilegalno unijela najmanje 701 napunjeni spremnik.

Jedan od okrivljenika je potom preuzimao robu, skladištio na zasad nepoznatoj lokaciji te zajedno s drugim sudionikom prodavao kupcima u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske, po cijeni od 300 eura po spremniku.

Uskok je izvijestio da su policajci i carinici od ukupno dovezene količine spremnika zaplijenili više od 200 takvih spremnika te da su okrivljenici zaradili najmanje 145.500 eura koje su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.

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