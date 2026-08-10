USKOK: Petorica krijumčara plina uhvaćena u Zagrebu

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četiri okrivljenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za rashladne i klimatizacijke uređaje, dizalice topline, protupožarne sustave i električne uređaje.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, optužnicom za izbjegavanje carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja obuhvaćeni su 36-godišnji i 57-godišnji državljani Srbije, dvojica hrvatskih državljana stari 37 i 46 godina te 56-godišnjak koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Srbije.

Uskok navodi da su se okrivljenici u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, od 15. veljače do 20 svibnja ove godine, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove.

Prema optužnici, dvojica su iz Srbije nabavljala veće količine napunjenih spremnika za jednokratnu uporabu, dok su ih druga dvojica preuzimala i kamionima nezakonito prevozila u Hrvatsku, na unaprijed dogovorenu adresu u Zagrebu.

Uskok je priopćio da je peti okrivljenik bio zadužen da kao prethodnica provjerava je li na graničnom prijelazu između Srbije i Hrvatske postavljen uređaj radi kontrole tereta kako bi mogli prijeći prijelaz bez takve kontrole,

Tužiteljstvo ističe da je skupina na taj način u Hrvatsku ilegalno unijela najmanje 701 napunjeni spremnik.

Jedan od okrivljenika je potom preuzimao robu, skladištio na zasad nepoznatoj lokaciji te zajedno s drugim sudionikom prodavao kupcima u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske, po cijeni od 300 eura po spremniku.

Uskok je izvijestio da su policajci i carinici od ukupno dovezene količine spremnika zaplijenili više od 200 takvih spremnika te da su okrivljenici zaradili najmanje 145.500 eura koje su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.