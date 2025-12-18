Uskok podigao optužnicu protiv petorke zbog nakaradne zgrade

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja i pomaganja u počinjenju tog kaznenog djela.

Optužnicom su obuhvaćena dvojica hrvatskih državljana (1961. i 1982.) te trojica okrivljenika s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1969., 1969. i 1973.).

Prema navodima USKOK-a, prvooptuženi se tereti da je od lipnja do 17. listopada 2023. u Imotskom, kao viši referent Upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije za graditeljstvo i prostorno uređenje – Pododsjek Imotski, postupao protivno propisima kako bi investitorima omogućio nezakonitu gradnju stambene zgrade u blizini Modrog jezera, zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode.

U centru Imotskog niknula je zrada koja izlazi iz gabarita normalne gradnje u okolici | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tužiteljstvo navodi da je, prema unaprijed postignutom dogovoru sa sada pokojnim voditeljem Pododsjekа Imotski, prvooptuženi prihvatio zahtjev drugo- i trećeoptuženih investitora da im omogući izgradnju stambene zgrade s više katova i stambenih jedinica nego što je to bilo dopušteno prostorno-planskom dokumentacijom.

U sklopu tog dogovora, četvrtooptuženi, kao suosnivač i zakonski zastupnik trgovačkog društva, zajedno s petooptuženim, glavnim projektantom u istom društvu, izradio je glavni projekt u kojem nije bilo prikazano stvarno postojeće stanje građevine, iako su znali da je takvo postupanje protivno Prostornom planu uređenja Grada Imotskog. Unatoč tome, projekt je ovjeren potpisom i pečatom glavnog projektanta.

Na temelju takvog projekta i podnesenog zahtjeva, prvooptuženi je 7. rujna 2023. izdao građevinsku dozvolu, iako je bio svjestan brojnih nepravilnosti. Dozvolom je omogućio rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće poslovne građevine u stambenu zgradu s podrumom, prizemljem i četiri kata, i to na udaljenostima manjim od zakonom dopuštenih – u zaštićenom pojasu županijske ceste i u neposrednoj blizini Modrog jezera.

USKOK ističe da je u dozvoli neistinito navedeno kako je projekt postojeće poslovne građevine sastavni dio dokumentacije, čime je investitorima pribavljena korist omogućavanjem protuzakonite izgradnje nove stambene zgrade, a ne zamjenske građevine, kako je formalno prikazano.